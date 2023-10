Liga Europa e Conferências: Atalanta e Roma vencem. Igual à Fiorentina. vídeo

Depois da Liga dos Campeões, a quinta-feira europeia contou com a participação de três equipas italianas na segunda jornada dos grupos da Liga Europa e da Liga Conferência. Começámos pelo jogo do Grupo D entre Sporting e Atalanta: os jogadores do Bérgamo venceram por 2-1 no difícil jogo fora de casa em Portugal. À noite, novamente na Liga Europa, a Roma venceu o Servet por 4 a 0 no Grupo G. Pela Liga Conferência, a Fiorentina recuperou de desvantagem e empatou em 2 a 2 com o Ferencvaros, da Hungria (destaques da Liga Europa e Liga dos Campeões). ).

História do Servita de Roma (Destaques) A Roma arriscou no início, mas abriu o placar aos 21 minutos graças a Lukaku, que marcou em sua 13ª partida consecutiva na Liga Europa. Assistência de Celek para o belga. Os Giallorossi abrandaram, mas Servet nunca rematou à baliza. Aliás, ainda foi Lukaku, antes do intervalo, quem esteve perto de aumentar a vantagem. No segundo tempo, a Roma viralizou: Belotti marcou de imediato, logo após um hat-trick de Lorenzo Pellegrini (que mais tarde saiu lesionado) e aos 59 minutos Gallo marcou dois gols pessoais. Roma-Servite 4-0 Gols: Lukaku (21), Belotti (59), Pellegrini (52). Roma (3-5-2): Svilar; Mancini (19 Karsdorp St), Christanti, Ndika; Celique, Bove (Rua D’Alessio 32), Paredes, Aouar (Rua Pellegrini 1′, Rua Pagano 13), El Shaarawy; Belotti, Lukaku (19′ Zalewski). Treinador Foti (Mourinho não é elegível) Servita (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Vueloz, Ceferin, Maziko; Stefanović (43′ St. Touati), Antonis (19′ St. Guilleminot), Ondosa, Kutesa (19′ St. Pula); Crivelli (Rua Guilleminot 19′), Bedia (Rua Dolen 29′). Todas as rodas para advertir: Ondoa e Dolin por crime. História Fiorentina-Ferencvaros (Destaques) A Fiorentina começou bem, mas sem representar ameaça na etapa final, por isso a intensidade da seleção húngara aumentou. Aos 25 minutos, os visitantes chegaram à vantagem por intermédio de Varga, que se libertou do controle dentro da área e marcou Terracciano em chute diagonal. No início do segundo tempo, Cisse aumentou a vantagem, aproveitando o tempo de Ranieri e marcando de cabeça. Mas aos 66 minutos, Viola voltou à vida graças à intervenção vitoriosa de Barak. A dez minutos do final, os donos da casa empataram por intermédio de Nico Gonzalez, mas o gol foi anulado pelo vídeo-árbitro assistente, e nos acréscimos, aos 93 minutos, Ikone empatou, logo ao entrar, para fazer o placar em 2 a 2. READ Juventus, Allegri: Kane está fora, Vlahovic está presente e Pogba não está pronto. Criticar meu jogo? Existem treinadores melhores...'| primeira página Fiorentina-Ferencvaros 2-2 Gols: 25′ Varga (França), 50′ Cisse (França), 66′ Barack (FIFA), 93′ Ikone (FIFA). florentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, IV, Ranieri, Biraghi (Rua Parisiense 13); Maxime Lopez (13′ Arthur), Mandrágora (13′ Barack); Nico Gonzalez, Bonaventura (33′ Ikone), Sutil (13′ Kwame); Beltrán. Todos: Italiano Ferencváros (4-2-3-1): Debush; Makrix, Ceci, Mamie, Ramirez; Seger, Abu Fani (23′ Rua Besic); Zakariassen (43 Abina St.), Ben Ramadan (23 Osu St.), Marquinhos (37 Civic St.); Varga (37′ Rua Besic). Todos: Stankovic para advertir: Siger, Mmaee, Varga por adulteração, Dibusz por conduta ilegal.



Notícias Esportivas – Atalanta (Destaques) A Atalanta teve um desempenho muito bom no primeiro tempo, jogou o jogo e aos 32 minutos passou bola de Scalvini que cruzou rasteiro de Zappacosta. Aos 43 minutos, Lookman aumentou a vantagem e mandou Ruggeri para o gol, cujo primeiro chute foi bloqueado, mas acertou no rebote. O desempenho do Sporting melhorou na segunda parte e foi-lhe concedido um pontapé de grande penalidade aos 75 minutos devido a uma mão na bola de Scalvini. Geukeris marca de pênalti. Nos minutos seguintes, os portugueses avançaram e primeiro obrigaram Musso a fazer um milagre, depois Catano acertou no poste. Sporting-Atalanta: 1-2 Gols: 33′ Scalvini (fora), 43′ Ruggeri (fora), 76′ Gjokeres (g) Sporting Lisboa (3-4-3): Adán; Diomandi, Gonçalo Inácio, Reis (Rua Bragança 46); Fresinda (Rua Esgayo 22), Hjulmand (Rua Coutts 1), Murrieta, Nuno Santos (Rua Edwards 1); Paulinho (Catamo I), Gioqueris, Pedro Gonçalves. Todos: Amorim Atlanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini (35′ Rua Palomino), Gemseti (9′ Rua Toloi), Kolasinac; Zappacosta (21 Holm), Ederson (21 Pasalic), De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Lockman; De Ketilairi (Rua Scamacca 9′). Todos: Gasperini para advertir: Gemseti, Tolui, Braganca e Scamacca por violações, Scalvini e Pedro Gonçalves por comportamento desorganizado.



