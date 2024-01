Lazio e Roma, quando será disputado o clássico da Copa da Itália? Data e hora do jogo das quartas de final (que será um jogo único)

É o derby de novo Copa da Itália. A hipótese está no ar há vários dias e agora é oficial: depois de derrotar Cremonêso Roma Chega às quartas de final contra Lácio. O clássico da capital, uma partida seca, volta para animar as noites dos torcedores e torcedores do futebol italiano. O ar já esteve tenso nos últimos dias, mas a cidade respira agora o habitual clima pré-derby. A ansiedade da multidão, a temperatura subindo mesmo sendo apenas janeiro, e a excitação cada vez mais frequente: um pequeno retrato de uma das rivalidades mais sinceras do mundo.

Dean Huysen, o zagueiro que a Roma quer roubar do Frosinone: características, idade e função

Da partida final em 26 de maio às demais partidas

Este evento programado certamente não é o primeiro clássico da Coppa Itália. O derby mais famoso é sem dúvida o derby 26 de maio de 2013Quando a Lazio venceu a final e levantou a taça. O resultado fica gravado na memória de todos os torcedores biancocelesti, que não perdem nenhuma oportunidade de relembrar aquela derrota contundente diante dos primos. O jogo estava muito disputado e a Roma passava por um momento difícil e de transição Aurélio Andreazzoli. O atual treinador do Empoli assumiu Zdenek Zeman A partir do dia 24. Por outro lado, a Lazio contou com Petkovic No banco e muito mais Klose Quem estava entre os melhores do time além Keita Baldi E Hernanes.

Depois dessa partida, Roma e Lazio se enfrentaram novamente nas semifinais 2016 O jogo de ida terminou em 2 a 0 para os Biancocelesti, enquanto o jogo de volta terminou em 3 a 2 para os Giallorossi. mesmo em 2011 Houve um clássico com Totti e seus companheiros e eles venceram por 1 a 0. No entanto, para encontrar o desafio mais antigo, você precisa voltar a ele 1936 Com a Lazio derrotando os Giallorossi por 2-1. Mas entre os dois, a Roma tem 11 vitórias contra 7 dos Biancocelesti. Houve apenas 2 empates até agora.

Lazio, depois do Immobile também voltamos a ver Luis Alberto. A administração de Romagnoli e a saída de Hisay

Data e hora do jogo Roma-Lazio

A partida de eliminação direta acontecerá na próxima semana e acontecerá na quarta-feira, 10 de janeiro. Aliás, a Roma joga contra a Atalanta no domingo e não poderá entrar em campo daqui a dois dias. O tempo, então, é o que distingue todos os clássicos disputados nos últimos anos. Início às 18h30 por motivos de ordem pública.

Leia o artigo completo

No Il Messaggero