Transmissão gratuita de Itália Portugal U19: informações úteis

Transmissão ao vivo de Itália Portugal U19 -Já se passaram quase vinte anos desde 26 de julho de 2003. Vinte anos é muito tempo. De Vaduz a Taqali, de Liechtenstein a Malta, existe a possibilidade de a seleção sub-19 regressar ao trono da Europa. Dos filhos de Paolo Berrettini, nascido em 1984, aos filhos de Alberto Pollini, nascido em 2004 (e 2005), que reencontrou Portugal após uma derrota na fase de grupos: mas desta vez, três pontos não estão em disputa, mas algo muito mais importante . Algo que fica na história como os gols de Della Rocca e Pazzini. A partida está marcada para começar às nove horas desta noite no Estádio Nacional: a taça está ao alcance de todos.

“Não é uma partida de volta, é uma final europeia – explica Bollini no site da Federação Italiana de Futebol -. Temos que dar muito crédito a este grupo e ao trabalho excepcional realizado pela equipe para chegar até aqui, no final de uma partida caminho muito sinuoso. Chegam duas equipas do mesmo grupo “À final, isto mostra a qualidade de Portugal, bem como a qualidade da nossa equipa. A derrota na fase de grupos não deu uma imagem precisa do nosso grupo.”

Transmissão gratuita Itália Portugal Sub-19, palavras do técnico Bollini

“A equipa foi boa a recompor tudo depois daquela eliminatória, e também através da união fora de campo: construir a equipa que nos permitiu chegar até aqui. Portugal chega a esta final sem perder um jogo da Ronda de Elite (os portugueses falharam a ronda principal). devido à classificação, editor.) e a fase final, mas vamos jogar com nossas armas.

Armas descritas pelo capitão Giacomo Vaticano que, daqui a pouco mais de um mês, disputará a segunda final após a derrota do Mundial Sub-20 em La Plata para o Uruguai. “A final é disputada com a mente: nervos fortes e um grande coração – acrescenta o médio da Roma -. O nosso grupo tem sido a nossa força nesta viagem e temos a certeza que assim será neste jogo.” Cher Nadour também regressa ao meio-campo após suspensão frente à Espanha: mais uma arma à disposição da Itália para voltar a vencer o Campeonato da Europa de Sub-19.

Itália Portugal U19 Transmissão gratuita e informações úteis

No Estádio Nacional, o jogo tem início marcado para as 21h00 de hoje, domingo, 16 de julho de 2023. A transmissão televisiva em direto está marcada para o dia 16 de julho de 2023. Raio 2com comentários dedicados de Gianluigi Zamponi e também transmissão de rádio ao vivo na Radio1 opiniãoonde os comentários de rádio serão de Diego Carmignani e Giacomo Prioreschi.