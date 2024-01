A ideia de Felipe Anderson, o talento de 2006 e a jornada para o Inter: mercado da Juventus

A observar, para o mês de janeiro, há em particular a posição de Ealing Jr. sobre sua saída: Com esses milhões – cerca de vinte, nada menos, é a demanda – Juve Um processo de entrada pode ser aberto, caso contrário funcionará Giuntoli E Maná Será alvo principalmente num futuro próximo. Em três horários: cronograma de renovação, Essas operações para os jovens – não só isso Adzicmas também o atacante suíço nascido em 2006 Botelli Subordinar Borussia Mönchengladbach – E zero parâmetros para junho.

Na janela de inverno que acaba de abrir, a concorrência começa a ser muito forte:Internacional Ele realmente pegou Buchanan, para preencher a lacuna deixada por Cuadrado na ala direita; O Napoli está atirando a todo vapor em múltiplas frentes. Milão também está em movimento. Atalanta garantiu Hen na defesa. Roma e Lazio permanecem vigilantes. A Juventus continua interessada em oportunidades imediatas e, entretanto, está pronta para atacar jogadores que serão dispensados ​​em junho.