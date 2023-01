Um lob ‘real’ era necessário contra o Monza

O desafio no Vero Volley Monza é encontrar o verdadeiro lubrificante. Depois de duas partidas fora de casa, os campeões italianos voltam ao Fórum Eurosuole para a 15ª rodada da SuperLiga, as partidas são disputadas de acordo com o calendário do futebol e talvez 15h30 é popular na TV (ao vivo Volleyballworld.tv) e aqueles que torcem ‘a sopa ‘, mas mantenha os torcedores longe Certamente. Especialmente os do Lube que são apenas minimamente Civitanova e, em vez disso, acessam o prédio de todo o Marche. De qualquer forma, uma partida importante, tanto os vermelhos quanto os brancos devem dar respostas suficientes após um mau desempenho em Modena e um dia relâmpago de terça-feira em Portugal não dão “mensagem de texto”. Hoje, a sede do teste é diferente. Precisamos “vingar” o primeiro jogo 3-0, e depois há razões ditadas pela classificação e o calendário. Uma vitória é necessária para se manter no fluxo do segundo lugar em Modena (+3) nem Ele é superado pela dupla Piacenza-Trento (-1), com Itas que será um candidato aqui no sábado. para o jogo de ida como artilheiro com 20 pontos e 67%, o Monza não sofreu nenhuma lesão do atacante Grozer, nas últimas partidas positivas contra o AC Milan e Taranto Szwarc teve um bom desempenho Preste atenção ao L J Dave’Equipa e talvez … Lamar, que jogou uma partida única na vida feita de 7 ases e 4 bloqueios. O recém-chegado Hernandez será postado? De referir que a equipa Eccheli é a segunda em termos de costumes atrás do Perugia e é muito astuta na hora de servir a comida, pelo que depois do almoço pedem a recepção vermelha e branca. Monza é nono na classificação a -1 de Verona, que caiu ontem em Taranto.

Blengini apresentou a novidade na terça-feira com o Benfica, uma jogada com Garcia no lugar de Zaytsev e os jogadores Yant, Potolo e Nikolov no banco. É provável que desse continuidade a essas escolhas no hexagrama, até porque o contrário era tão decisivo.

Perfis

Kosin Lube Civitanova: setter de secco; contra García Spikers Yant e Potolo; usinas de energia em Chinese e Anzani; Asus de graça. Disponível Sottile, Zaytsev, Nikolov, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. Rebanhos Bellingeni.

Ferro Volley Monza: levantador Zimmermann; contra Szwarc. ganchos Davyskiba e Maar; plantas Galassi e Beretta; Federici de graça. Visic, Marttila, Pirazzoli, Pisoni, Magliano, Frascio, Di Martino e Hernandez estão disponíveis. Todos.

André Scoba