Renovo Liao, o advogado português esperado em Milão

O desafio aconteceu esta tarde Nápoles – Juventus afiliado campeonato de primavera. Azzurrini conquistou importantes vitórias para 2-1Em virtude do pilar alunos do segundo ano; Inútil para fins de pontuação, grade Preto e branco para Alhasa. no final do jogo, Nicolo FrostalupiO técnico do Napoli fez estas declarações:

“Mesmo antes da paralisação do torneio estávamos em uma boa fase, fizemos grandes partidas. Depois do intervalo voltamos muito bem. Os meninos cresceram, entenderam muitos conceitos. Na primeira parte da temporada, gastamos muita energia jogando na liga juvenil. Não foi fácil jogar a cada três dias, treinar um pouco e se preparar para as partidas em pouco tempo.

A Juventus é uma equipe muito importante. Tivemos problemas no segundo tempo. À medida que nossas energias diminuem, também diminui sua qualidade. Desta vez conseguimos manter o placar, o que não aconteceu em Milão, devido ao engenho sensacional. Desta vez conseguimos cobrar a falta da maneira certa no último minuto, como tínhamos que fazer no Milan. Aprendemos e conseguimos alcançar o resultado. Só podemos falar bem da Juventus. Estivemos muito bem hoje e terça-feira. Aproveitamos a expulsão deles na terça-feira. Fizemos um grande jogo hoje, poderíamos até ter marcado mais de dois gols. Obviamente, permitimos aos jogadores técnicos e rápidos algumas oportunidades de contra-ataque. Ainda temos que melhorar. Se queremos atacar com muitos homens, devemos evitar os contra-ataques.

Grande atuação dos três zagueiros. Eles eram muito bons, outros os ajudaram também. Quando um time pressiona bem para frente, mais bolas sujas chegam aos atacantes, então os defensores têm mais facilidade. No segundo tempo faltou pressão de toda a equipe. Foi mais difícil e tivemos problemas. Mas tenho que parabenizar os meninos. A Juventus é de altíssima qualidade e poder vencê-la é uma conquista esportiva para nós.

quando Sahli Chegou infelizmente atrasou na preparação, teve que correr atrás do caso. Quando ele entrou não estava se sentindo bem e apareceu. Hoje ele mostrou suas qualidades técnicas e força. Ele assistiu a um procedimento preparado durante a semana, com o corte da asa na frente. Os meninos se saíram muito bem. Batemos na porta certa. Estou muito feliz com a forma como os objetivos são alcançados. Quando os meninos conseguem realizar as coisas que foram planejadas para a semana, é um grande alívio.

café Ele ainda não treinou. Ontem chegou a adesão, tive o prazer de levá-lo hoje à bancada para incorporá-lo ao grupo. Kofi é um jogador de curta duração, rápido e poderoso que pode jogar como ala.

A Copa da Itália é algo mais para nós, um sonho. Meninos e eu nos importamos. Faremos o nosso melhor quando jogarmos na próxima rodada. Mas o heroísmo é muito mais importante, a tensão é muito maior. Acho que em Torino poderíamos ter marcado ainda mais cedo, sem levar a partida para os pênaltis. No segundo tempo houve domínio, porque foram dez. Hoje foi muito difícil, mas estou muito feliz. A equipa conseguiu vencer mesmo sem a vantagem do homem extra.”