Bósnia e Herzegovina – Portugal 0-5: comentários ao vivo

A escalação inicial foi anunciada e os jogadores se aqueceram19h37

O primeiro tempo começa.20h45

3′ Instantâneo bloqueado. Remate de pé esquerdo de João Félix, jogador de Portugal, do lado esquerdo do guarda-redes20h48

3′ Pênalti concedido por Adrian Barisic (Bósnia e Herzegovina) devido à bola com a mão na área.20h48

5′ Meta! Bósnia e Herzegovina 0, Portugal 1. Cristiano Ronaldo (Portugal) bate o pênalti com um finalização com o pé direito para o meio do gol. Veja o perfil do jogador Cristiano Ronaldo20h50

6′ Edin Dzeko (Bósnia e Herzegovina) sofre uma falta na lateral esquerda.20h51

6′ – Falta sobre Ruben Dias (Portugal).20h51

8′ Ammar Rakhmanovic (Bósnia e Herzegovina) sofre uma falta no seu meio-campo.20h53

8′ – Falta cometida por Danilo Pereira (Portugal).20h53

15′ – Falta sobre Ammar Rakhmanovic (Bósnia e Herzegovina).21:00

15′ Danilo Pereira (Portugal) sofre uma falta no seu meio-campo.21:00

18′ Uma tentativa fracassada. Bruno Fernandes (Portugal) finalizou com o pé direito do meio da área, mas passou próximo ao poste esquerdo. Com assistência de Diogo Dalot.21h03

20′ Meta! Bósnia e Herzegovina 0, Portugal 2. Cristiano Ronaldo (Portugal) finalização com o pé direito do meio da área para o meio do gol. Assistência de João Félix, o gol foi marcado após revisão do VAR. Veja o perfil do jogador Cristiano Ronaldo21h05

21′ Decisão VAR: Gol Bósnia e Herzegovina 0-2 Portugal (Cristiano Ronaldo).21h06

25′ Meta! Bósnia e Herzegovina 0, Portugal 3. Bruno Fernandes (Portugal) finalização com o pé direito do meio da área no ângulo superior direito. Assistência de Gonzalo Inácio.21h10

29′ Handebol de Rafael Leão (Portugal).21h14

29′ Impedimento. Ammar Dedic (Bósnia e Herzegovina) remata em profundidade mas Ammar Rakhmanovic está fora de jogo.21h14

32′ Meta! Bósnia e Herzegovina 0, Portugal 4. João Cancelo (Portugal) finalização com o pé direito do meio da área no ângulo superior direito. A assistência de Cristiano Ronaldo após contra-ataque.21h17

34′ Canto para Bósnia e Herzegovina. Canto cobrado por Ruben Dias (Portugal)21h19

37′ Canto para Portugal. Canto apontado por Denis Hadzikadonjic (Bósnia e Herzegovina).21h22

38′ Impedimento. Ruben Dias (Portugal) tenta um passe longo, mas Cristiano Ronaldo consegue entrar.21h23

40′ A corrida está temporariamente suspensa (Portugal).21h25

40′ A corrida recomeça.21h25

41′ Meta! Bósnia e Herzegovina 0, Portugal 5. João Félix (Portugal) finalização com o pé direito do meio da área no canto inferior direito. Com a ajuda de Otávio.21h26

43′ Decisão VAR: Gol Bósnia e Herzegovina 0-5 Portugal (João Félix).21h28

44′ Edin Dzeko (Bósnia e Herzegovina) sofre uma falta no seu meio-campo.21h29

44′ – Falta cometida por Gonçalo Inácio (Portugal).21h29

45’+2′ Canto para Bósnia e Herzegovina. Canto apontado por Gonzalo Inácio (Portugal).21h32

45’+3′ O instantâneo foi salvo. O remate com o pé direito do meio da área foi bloqueado pelo guarda-redes no canto inferior esquerdo. Com assistência de Rafael Lião.21h33

45’+4′ Fim do primeiro tempo Bósnia e Herzegovina 0 Portugal 521h34

45′ Substituição, Bósnia e Herzegovina. Entra Jusuf Gazibegovic substituindo Ermidin Demirovic.21h50

45′ Substituição, Bósnia e Herzegovina. Entra Emir Hadziahmetovic substituindo Amar Rakhmanovic.21h50

O início do segundo tempo: Bósnia e Herzegovina 0, Portugal 521h50

47′ – Falta sobre Gojko Chemirut (Bósnia e Herzegovina).21h51

47′ Otávio (Portugal) sofre uma falta no seu meio-campo.21h51

47′ Ammar Dedic (Bósnia e Herzegovina) sofre uma falta no seu meio-campo.21h52

47′ – Falta cometida por Rafael Leão (Portugal).21h52

53′ Miroslav Stefanović (Bósnia e Herzegovina) sofre uma falta na lateral direita.21h58

53′ – Falta cometida por Danilo Pereira (Portugal).21h58

53′ Canto para Bósnia e Herzegovina. Canto apontado por Otávio (Portugal).21h58

54′ Uma tentativa fracassada. O cabeceamento de Miroslav Stefanovic (Bósnia e Herzegovina) do meio da área passou pelo lado esquerdo. Passe cruzado de Emir Hadziahmetovic na cobrança de escanteio.21h59

54′ A corrida está temporariamente suspensa (Portugal).21h59

54′ A corrida recomeça.21h59

57′ – Falta sobre Ammar Didic (Bósnia e Herzegovina).22h02

57′ Danilo Pereira (Portugal) sofre uma falta no seu meio-campo.22h02

63′ Instantâneo bloqueado. Miroslav Stefanovic (Bósnia e Herzegovina) finalizou com o pé direito do lado direito da área, assistência de Edin Dzeko.22h08

66′ Substituição, Bósnia e Herzegovina. Said Hamulic substitui Miroslav Stefanovic.22h10

66′ Substituição, Portugal. Diogo Jota entra no lugar de Cristiano Ronaldo.22h10

66′ Substituição, Portugal. Entra Pedro Neto para o lugar de Rafael Leão.22h11

70′ A partida foi temporariamente interrompida por Ibrahim Sehic (Bósnia e Herzegovina) devido a lesão.22h14

71′ A corrida recomeça.22h16

72′ Substituição, Bósnia e Herzegovina. Renato Gojkovic substitui Adrian Barisic devido a lesão.22h17

72′ Substituição, Bósnia e Herzegovina. Nikola Vasilj entra em campo Ibrahim Sehić.22h17

73′ Miralem Pjanic (Bósnia e Herzegovina) sofre uma falta no seu meio-campo.22h18

73′ – Falta sobre Otávio (Portugal).22h18

73′ Canto para Bósnia e Herzegovina. Escanteio cobrado por Danilo Pereira (Portugal)22h18

74′ Uma tentativa fracassada. O cabeceamento de Edin Dzeko (Bósnia e Herzegovina) do lado esquerdo da pequena área é muito alto. Um passe cruzado de Ammar Didic em cobrança de escanteio.22h19

78′ – Falta sobre Miralem Pjanic (Bósnia e Herzegovina).22h23