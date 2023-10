Bélgica – Suécia 1-1: comentários ao vivo, transmissão ao vivo

A escalação inicial foi anunciada e os jogadores se aqueceram19h38

O primeiro tempo começa.20h46

O instantâneo foi salvo. Emil Forsberg (Suécia) remata com o pé direito de fora da área, mas o guarda-redes bloqueia. Com assistência de Matthias Svanberg.20h47

Instantâneo bloqueado. Finalização com o pé direito de Victor Geukeris (Suécia) do meio da área.20h47

Escanteio para a Suécia. Escanteio de Arthur Thiaty (Bélgica)20h47

7′ Instantâneo bloqueado. Albin Ekdal (Suécia) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Matthias Svanberg.20h53

7′ Instantâneo bloqueado. Um chute de pé esquerdo do jogador belga Yannick Carrasco é bloqueado com sucesso pela defesa20h53

13′ -Falta sobre Emil Forsberg (Suécia).20h59

13′ Timothy Castagne (Bélgica) sofre uma falta na lateral direita.20h59

14′ O instantâneo foi salvo. Johan Bakayoko (Bélgica) finalização com o pé esquerdo do meio da área foi bloqueada pelo goleiro no canto inferior direito. Cruzamento de Yannick Carrasco.21:00

15′ Meta! Bélgica 0, Suécia 1. Remate com o pé direito de Victor Geukeris (Suécia) do meio da área ao ângulo superior direito após um contra-ataque rápido.21:00

16′ Instantâneo bloqueado. Jens Kajusti (Suécia) finalização com o pé direito de fora da área.21h02

16′ O instantâneo foi salvo. O remate com o pé direito de Mathias Svanberg (Suécia) com um ângulo apertado da direita foi bloqueado pelo guarda-redes no canto inferior direito. Com assistência de Diane Kulusevski.21h02

17′ Linus Wallqvist (Suécia) sofre uma falta na lateral direita.21h03

17′ – Falta sobre Youri Tielemans (Bélgica).21h03

18′ O instantâneo foi salvo. Linus Wahlqvist (Suécia) de cabeça do meio da área. Assistência de Emil Forsberg com um cruzamento.21h04 READ Destacam-se Paris, Razzoli e Vinatzer. Festa Sala e Marsaglia - OA Sport

19′ Instantâneo bloqueado. Remate com o pé esquerdo de Dejan Kulusevski (Suécia) do lado direito do guarda-redes, assistência de Emil Forsberg.21h05

19′ Escanteio para a Suécia. Escanteio marcado por Jan Vertonghen (Bélgica)21h05

20′ O instantâneo foi salvo. Dejan Kulusevski (Suécia) finalização com o pé direito de um ângulo apertado à direita. Com assistência de Emil Forsberg.21h06

21′ – Falta cometida por Ludwig Augustinsson (Suécia).21h06

21′ Johan Bakayoko (Bélgica) sofre uma falta no seu meio-campo.21h06

21′ Impedimento. Arthur Thiate (Bélgica) remata em longa distância, mas Romelu Lukaku é apanhado em fora-de-jogo.21h07

22′ O instantâneo foi salvo. O chute de pé direito de Romelu Lukaku, do lado esquerdo da área, foi bloqueado pelo goleiro. Com a ajuda de Charles de Kittilari.21h08

23′ Emil Forsberg (Suécia) sofre uma falta no campo adversário.21h09

23′ – Falta sobre Uriel Mangala (Bélgica).21h09

25′ A corrida foi temporariamente suspensa para Charles de Ketelaerie (Bélgica) devido a lesão.21h11

26′ A corrida recomeça.21h12

29′ Falta sobre Albin Ekdal (Suécia).21h15

29′ Charles De Ketelaerie (Bélgica) sofre uma falta no seu meio-campo.21h15

30′ Pênalti concedido a Filip Helander (Suécia) após falta dentro da área21h16

30′ O pênalti para o belga Uriel Mangala foi derrubado na grande área.21h16

31′ Meta! Bélgica 1, Suécia 1. Romelu Lukaku (Bélgica) marca o pênalti com um finalização com o pé esquerdo no ângulo superior esquerdo. Veja o perfil de jogador de Romelu Lukaku21h17

34′ Uma tentativa fracassada. Um chute de pé direito do jogador sueco Emil Forsberg de fora da área passou perto do poste esquerdo. Assistência de Víctor Jeukeris.21h20 READ Mancini: Itália está otimista com o Catar

36′ -Falta sobre Matthias Svanberg (Suécia).21h22

36′ Aurel Mangala (Bélgica) sofre uma falta no meio do campo adversário.21h22

36′ Matthias Svanberg (Suécia) recebeu um cartão amarelo por uma falta.21h22

38′ Canto para Bélgica. Canto apontado por Albin Ekdal (Suécia).21h23

38′ Uma tentativa fracassada. Arthur Theat (Bélgica) de cabeça passou do meio da área pelo lado esquerdo. Cruzamento de Yannick Carrasco em cobrança de escanteio.21h24

39′ Victor Geukeris (Suécia) sofre uma falta no campo defensivo.21h24

39′ – Falta cometida por Jan Vertonghen (Bélgica).21h24

39′ -Falta sobre Dejan Kulusevski (Suécia).21h25

39′ Youri Tielemans (Bélgica) sofre uma falta no campo defensivo.21h25

41′ Falta sobre Albin Ekdal (Suécia).21h26

41′ Timothy Castagne (Bélgica) sofre uma falta no campo adversário.21h26

42′ Instantâneo bloqueado. Um chute de pé direito de Youri Tielemans, jogador da seleção belga, é bloqueado com sucesso pelo goleiro com a ajuda de Uriel Mangala.21h28

42′ Canto para Bélgica. Canto apontado por Albin Ekdal (Suécia).21h28

43′ Uma tentativa fracassada. Romelu Lukaku (Bélgica) finalização com o pé esquerdo de muito perto, cruzado no flanco direito. Cruzamento de Yannick Carrasco em cobrança de escanteio.21h29

43′ Instantâneo bloqueado. Um chute de pé direito do belga Foot Weiss é bloqueado com sucesso pelo goleiro21h29

43′ Uma tentativa fracassada. Finalização com o pé esquerdo de Charles de Ketelaer (Bélgica) do meio da área, alto e ao lado esquerdo após escanteio.21h29

44′ -Falta sobre Dejan Kulusevski (Suécia).21h30

44′ Jan Vertonghen (Bélgica) sofre uma falta no seu meio-campo.21h30 READ Cagliari 1-1 Torino, Juric: "Lamentamos, mas o seu desempenho é inferior ao normal"

44′ Jens Kajusti (Suécia) sofre uma falta no seu meio-campo.21h30

44′ – Falta cometida por Yannick Carrasco (Bélgica).21h30

45’+1′ Emil Forsberg (Suécia) bate na trave com o pé direito de fora da área. Com a ajuda de Jens Kagusti.21h31

45’+1′ O instantâneo foi salvo. Um remate de Emil Forsberg (Suécia) com o pé direito do meio da área foi bloqueado pelo guarda-redes. Assistência de Víctor Jeukeris.21h32

45’+1′ Filip Helander (Suécia) sofre uma falta na lateral esquerda.21h32

45’+1′ -Falta sobre Romelu Lukaku (Bélgica).21h32

45’+2′ Uma tentativa fracassada. Albin Ekdal (Suécia) finalização com o pé direito de fora da área. Com a ajuda de Victor Lindelöf.21h33

45’+3′ Fim do primeiro tempo Bélgica 1 Suécia 121h33

Bélgica 1 Suécia 122h19