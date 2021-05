Juventus e Cristiano Ronaldo dormindo com a Coppa Itália: “Que felicidade”. foto

Olhos fechados, medalhão ao redor do pescoço e entre Armamento da Copa da Itália, que a Juventus venceu Contra Atalanta. “A melhor legenda vence”, que significa “A melhor legenda vence”: Cristiano Ronaldo comemora a taça que acabou de ganhar com seus seguidores. O português se imortalizou na Copa Itália no trem que trouxe a Juventus de Reggio Emilia de volta a Turim durante a noite. Ao post no Instagram, o CR7 também acrescentou as bandeiras da Itália, Inglaterra e Espanha: seleção não aleatória. Com a vitória da taça no Estádio Mabe, o português venceu de facto tudo o que podia nestes três países entre Juventus, Manchester United e Real Madrid. Celebração social, não a única. Há um tempo, aliás, Ronaldo – sempre no Instagram – postou toda a sua alegria. “Eu não poderia estar mais feliz ganhando outro título A serviço deste maravilhoso clube! Até o fim! Vamos Juventus!