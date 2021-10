LIVE TMW – Itália Sub-21, Nicolato: “Não é um momento fácil para Luca, há muito interesse nele”

Ele vive

Texto ao vivo em TuttoMercatoWeb.com. Pressione F5 para atualizar a página!

13,45 – Técnico da seleção nacional de Sub-21 Paolo Nicolato Ele falará na coletiva de imprensa para analisar o jogo de amanhã contra a Suécia.

14.02 – Começou a coletiva de imprensa do técnico da seleção sub-21.

Qual é o gasto de energia na Bósnia?

“Nosso objetivo é a continuidade e espero que os meninos se recuperem, que possam dar uma atuação importante. É certo dar referências, temos que dar continuidade ao que estamos fazendo. Competitivos. Agora estamos mais preparados, os meninos eles jogam e também em clubes. Espero um jogo diferente, especialmente no aspecto físico.

o que você está esperando?

“Espero um bom jogo, a Suécia é uma equipa que nos vai fazer sofrer. Não será um jogo unilateral, temos de conseguir atacar bem contra uma equipa pró-activa, temos de saber ler os momentos. São jogos que te fazem crescer, como aconteceu no último quarto da hora com a Bósnia. “. Absolutamente nada é dado como certo.”

Como você avalia o grupo?

“É uma equipa muito jovem, é um aspecto que deve ser destacado. A Suécia, por exemplo, coloca os jogadores dentro dos limites de idade, mas fora isso, existe um bom grupo. Sabemos interpretar bem os momentos, vivemos de erros bem. Dificuldades são oportunidades. Para melhorar, temos que continuar trabalhando nos erros: Estou muito feliz com isso. É uma equipe que eu amo e que não nos dá garantia de resultados porque há adversários, mas Gosto da atmosfera e de como eles enfrentam o jogo e trabalham. “

O que você espera dos fãs de Monza?

“Veremos amanhã, está claro que o esporte se baseia nas emoções. Não espero nada, vai ser um momento difícil, mas gostaria que houvesse o máximo de pessoas possível. Viver com as pessoas é sempre bom – bom. ”

Este jogo é um jogo importante?

“As equipes que podem jogar nas eliminatórias somos nós, Suécia e Irlanda. Todos os confrontos diretos têm seu peso, temos que jogar com ambição para vencer. Há obstáculos para todos, temos que acompanhar as antenas , mas os confrontos diretos têm seu valor. ”

Como você avalia o desempenho de Luca? Onde você precisa melhorar?

“Trabalhamos um pouco também porque ele treinou separadamente. A verdade está no meio: temos que entendê-lo melhor e vice-versa. Ele também tem que entender quais são os ritmos a nível internacional, e não é fácil ter um jogo assim depois de 5/6 jogos da segunda divisão. Para entender que tem um atacante de um certo tipo quando ele joga, temos que saber aproveitá-lo ao máximo. É muito difícil melhorar todas as situações por falta de tempo. Para trabalhar. Devemos definitivamente ser mais consistentes, vamos avançar devagar. ”

Quais são as características da Suécia?

“É uma equipa muito física com dois ou três níveis. Jogam um futebol linear e preciso, não se pode esperar coisas inacreditáveis, mas fazem bem coisas simples. São muito maduros, no norte da Europa são independentes antes da nossa juventude. por que eles têm mais maturidade. Até em campo. São times que não lutam sozinhos, você sempre tem que jogar partidas de alto nível. ”

Precisamos ser mais precisos na redação final?

“Tudo depende do último capítulo do futebol, e essa é a conclusão do gol. No futebol você não ganha pontos, o resultado é determinado pelo quanto você marca ou sofre. É preciso dar importância a todas as bolas, basta um anel para sofrer. As dificuldades dos jovens, o processo de amadurecimento deve ser acelerado. ”.

Luca está em dúvida? 4-3-3?

“Não há alas, esses poucos estão na primeira equipe e não têm idade para jogar conosco. Há jogadores que precisamos organizar da maneira certa em campo. Não vamos 4-3-3 fora de casa.” , precisamos melhorar o primeiro saque do atacante. É fácil misturar times quando você não tem a possibilidade de escolher uma unidade Temos que tentar fazer o melhor: nosso sistema 4-3-3 é atípico e me permite participar na corrida mais preparada. Não é fácil administrar a segunda corrida, fica complicado para quem tem que se recuperar. Não é fácil nem emocionalmente, agora ele está chamando a atenção de todos. Não é fácil mesmo que você não perceba. ”

Como ele vai lidar com a defesa? Haverá mudanças?

“Na primeira janela do FIFA eu precisava ver o maior número possível de jogadores, agora estamos em uma fase diferente. A primeira fase foi pensada de forma diferente e eu precisava conhecer os jogadores. Agora chegamos a um certo equilíbrio, eu acho que é certo ir nessa direção.

14,22 – Terminou a conferência de imprensa do treinador Nicolato..