Vuelta di Spagna, Boletim do Estágio 10 – Evenepoel Pratica Outro Esporte, Rohan Dennis Ganna Não Assuste: Passe e Falhe

A segunda semana começou com grande alarde. O contra-relógio de Alicante anunciou um vencedor: RYMCO EVENBUIL. Será ele também o vencedor da Vuelta? Bem bem. E dadas as vulnerabilidades que criou até agora, estamos perto disso. Roglic Deslize para 2’41”. Quando você os leva daqui para Madrid? O esloveno tem feito o seu trabalho, tendo também em conta que a sua condição física não está propriamente no topo. Quem afundou o navio, em vez disso, Enrique Mas O que foi um bom começo, até terminar o teste com um atraso de 1m51”. Para ele, também, o retorno se torna insuperável, considerando que ele está avançando 3’03” no ranking. assim e assim Rohan Dennis O que, por enquanto, não é assustador Filippo Jana Devido à Copa do Mundo enquanto João Almeida Então ele está indo na direção errada.

Vuelta a Espanha Evenepoel quebra a sequência de vitórias de Roglic! É hora do tribunal em Alicante 8 horas atrás

Promoção

RYMCO EVENBUIL

Os primeiros 10 estágios de 10 e elogiar o RYMCO EVENBUIL. O belga só calculou mal, se assim podemos dizer, gerindo a última partida do tempo da equipa, esteve sempre um passo à frente dos seus adversários. Foi o mesmo em Alicante, onde ainda detém os grandes nomes da classificação. Ele quebrou a sequência de vitórias de Roglic que continua desde 2019.

Roglic, Mass, Swept It All: Eveningpool’s Time Trial Show em 140″

Carlos Rodrigues

Nada mal colocação do espanhol de Ineos. também Carlos Rodrigues Ele perdeu para Evenepoel (1’22”), mas fechou em quarto, praticamente ganhando para todos, exceto Roglic. Com este resultado, o jovem espanhol se distanciou de Ayuso e também pode almejar um lugar no pódio.

Miguel Ángel Lopes

Miguel Ángel Lopes Ele nunca brilhou muito nas contra-relógios, mas nesta prova, quase completamente plana, conseguiu um impressionante 9º lugar. As coisas correram muito melhor aqui do que nas etapas anteriores da montanha. A cereja no topo do bolo estava além do pobre Hindley, que começou dois minutos antes. Hindley que perdeu agora, ok, mas que transgressão. Vamos sonhar com isso à noite…

Passe emocionante: Miguel Angel Lopez atira em Hindley no final

Fracassado

Enrique Mas

Espanhol não é bom. E dizer que nos primeiros 20 quilômetros de seu teste ele não estava longe de Roglic (Eevenpole já havia escapado) mas, no final, aqui está Enrique Mas afundou. 1’51’ de Evenepoel, 1’03’ de Roglic. De fato, o piloto da Movistar vê Carlos Rodriguez tão perto da ameaça quanto candidato a um lugar no pódio.

João Almeida

Foi a decepção da primeira semana, mas desta vez o julgamento foi uma oportunidade de redenção para os portugueses. João AlmeidaPor outro lado, conseguiu desiludir mesmo em Alicante. Perdeu 2’13” de Evenepoel e, basicamente, não ganhou nada com o que tinha pela frente. Mas, sobretudo, errou na final, tomando o caminho designado ao pioneiro. E a crença de que o reconhecimento rodoviário os fez…

Rohan Dennis

19º lugar na linha de chegada para Rohan Dennis. O bicampeão mundial na prova teria sido um ponto de referência importante, para Roglic e também para Ganna do ponto de vista do contrarrelógio. No entanto, dado o desempenho de hoje, não parece que Ganna deva temer que o australiano se reafirme no próximo ano. Não se preocupe com Dennis, hein, porque ele é de Evenepoel em vez disso…

Dennis: “Foi um bom começo na época…eu não achava que ganharia de qualquer maneira”

Onde acompanhar o Vuelta Live na TV e Transmissão

A Vuelta 2022 será transmitida ao vivo no Eurosport 1 (canais 210 da Sky e DAZN) com comentários de Luca Gregorio e Riccardo Magrini todos os dias a partir das 14h30. Se você não quer perder nem um metro das 21 etapas desta versão, sem anúncios, você pode acompanhar a Vuelta di Spagna transmitida no Eurosport Player, Discovery + ( Conheça a oferta ) e GCN+ com muitos conteúdos exclusivos. Também será possível resgatar todos os passeios mediante solicitação em todas as nossas plataformas.

Espetáculo elegante: os corredores partem de barco pelos canais de Utrecht

Vuelta a Espanha Do Nepali ao Aro: as 10 obras mais bonitas de Vuelta 18/08/2022 às 12:23