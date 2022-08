Números e detalhes do banheiro…

Faltam apenas três dias para o fechamento do mercado e as equipes terminam suas últimas escolhas. lá Romadistância Comprar Belotti Tão fechado de camaraCuide das saídas. Diawara Prestes a se tornar um novo jogador no Anderlecht, ele passou por exames médicos esta manhã. CalviorePor outro lado, fica perto de Basileia, faltando apenas os últimos detalhes. Finalmente, em relação a Kluivert, as negociações entre os Giallorossi e Fulham: É quase o empréstimo com a obrigação de pagar.

Ponto de saída de Roma

Após a sessão do mercado de transferências composta por grandes chegadas, a Roma deve concluir as vendas. amado Diawara،, que chegou em 2019, está prestes a se tornar um novo player noAnderlecht: Como mencionado, ele já fez as visitas e a transferência está acontecendo principalmente graças aos novos agentes e à vontade do jogador, que mudou de posição nas últimas semanas e decidiu cortar seu salário. O clube belga pagará 3 milhões de euros (incluindo bônus), enquanto a Roma ficará com 50% em revenda futura.

por Calviore o intrépido Nos detalhes: O jovem italiano se mudará para a Suíça permanentemente por uma recompensa de um milhão e meio. A Giallorossi reterá 40% em revendas futuras. A turma de 2002 terminará em 2023.

Quanto a Justino KluivertPor outro lado, as negociações entre Roma e Fulham: É encontrado um contrato de empréstimo com obrigação de resgate. Operacional € 9,5 milhões, incluindo bônus mais 20% neste caso em revenda futura.