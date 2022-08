Finalmente a Juventus! Todos os detalhes

Turim- Leandro Paredes–Juventus, Até o fim. Não é apenas um ditado. lá defumado branco Entre os bianconeri e o PSG chegou em noitea menos de quarenta e oito horas do fim do mercado e após um novo dia de negociações indefinidas no eixo Paris-Turim. Esmagador FechadasComo esperado, todos estão felizes. A começar pelo meio-campista argentino de 28 anos, que há meses só se via como um jogador da Juventus como seu amigo e compatriota Angel. Maria. Juventus e Paris Saint-Germain, que apresentaram os detalhes do negócio até o final, também ficaram satisfeitos. empréstimo Com direito de resgate que pode ser convertido em passivo quando determinadas condições forem atendidas. Um processo que pode custar um total de 20 milhões entre aluguel anual, compra final e bônus. Pontuação do diretor esportivo Federico Cherubini VI sopro A partir do verão depois de Di Maria, Paul Pogba, Gleason Bremer, Philip Kostik e Arcadius Milik apresentam Massimiliano alegre o Meio-campista Central no visor desde a primavera. Enquanto o feirante francês, Luis Campos, saúda a antiga Roma e abre caminho no meio para a antiga Nápoles Fabiano Ruiz, já foi oficialmente concluído (23 milhões de negócios). De acordo com filtros de ambientes próximos de Paredes, o diretor estará em Turim à noite e, dado o prazo apertado, fará os exames médicos já de manhã em Paris. Paredes pretende o convite para longe de casa Sábado em Florença. Acima de tudo, em menos de uma semana, ele retornará sob a Torre Eiffel como candidato, junto com Di Maria, na estreia de Allegri na Liga dos Campeões.