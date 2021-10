Mourinho e este assunto inacabado com o árbitro Orsato

EU ‘Allianz Stadium Se prepara para dar as boas-vindas a um de seus inimigos históricos: no domingo, a Série A avançou Juventus – Roma E os torcedores da Juventus estão prontos para se encontrar na frente de Jose Mourinho, o personagem que nunca deixou de agitar o ambiente da Juventus, seja quando está treinandoInter Ambos nos anos seguintes.

Conflitos entre Mourinho e Orsato

Além disso, um dos fãs menos tolerantes com ele é Mo A Turin Você também encontrará julgamento Orsato, o diretor de prova contra quem os portugueses levantaram muitas polêmicas.

Sim, porque quando ele estava no Inter Mourinho ele estava Desqualificado 2 vezes por regra aperto. Era 2009, e sua primeira expulsão remonta à partida que venceu por 2 a 0 em San Siro contra FiorentinaMo protestou contra Orsato, que o expulsou, mas os portugueses continuaram assistindo ao jogo no túnel do vestiário. Resultado: um dia de desclassificação e multa de 15.000 euros.

O segundo confronto ocorreu em Cagliari: O Inter venceu por 2-1, mas o português voltou a ser expulso por protesto de Orsato. Os anéis aos quais Mourinho parece ter amarrado o dedo, como evidenciado por suas palavras após um Maribor–Chelsea Na Liga dos Campeões de 2014, sob o governo de Orsato: a partida terminou em empate e os portugueses admitiram no final da partida que tinha tido com o árbitro italiano “uma longa história que remonta à época do Inter, mas eu prefiro não falar sobre isso “.

Pontuação negativa para Roma com julgamento de Schio

À luz da partida contra o Torino, faíscas foram anunciadas. Também porque a história da Roma contra os bianconeri nas partidas dirigidas por Orsato não é feliz: dois empates e duas derrotas no resultado dos Giallorossi. Se as coisas correrem tão mal desta vez também, quem sabe se haverá um novo cara a cara entre eles. mo Aperte o apito.

