Haaland ajudou a Juventus

Contatos com Raiola e o show faraônico: Haaland pode ser uma ajuda importante para a Juventus

Uma rodada de bombardeiros para perder a cabeça. É o que pode acontecer no próximo verão com a participação de todos os grandes nomes da Europa. existe o real Madrid Quem está pronto para lançar um ataque decisivo a Mbappe: Sem uma renovação com o Paris Saint-Germain, o atacante francês poderá ir para o “Bernabéu” de graça, deixando os parisienses sem um bombardeiro.

Mas o próprio Mbappe pode ser o fusível que explode o mercado: o clube Al-Khelaifi Ele irá em busca de uma alternativa adequada, e segundo relatos do “footmercato.net”, o nome escolhido é um nome Haaland. O PSG terá prioridade para a Noruega se se despedir de Mbappe e convencer Raiola, já que para eles Borussia Dortmund O suficiente para pagar a cláusula contratual, Leonardo tem uma oferta faraônica em mente. Fala-se de um contrato entre 38 e 42 milhões de euros, que é o mesmo contrato proposto no Mbappe para renovação.

Os contatos já existem com Raiola As inúmeras transações com o agente nos últimos anos podem ser um movimento para dar aos parisienses uma vantagem sobre a concorrência. Com Haaland no tribunal PochettinoTambém pode haver um ponto de inflexão para Icardi. Para obter atualizações em tempo real sobre o CALCIOMERCATO mais recente, Assine nosso canal de TV!

Leia também >>> Juventus, ataque direto a Agnelli: “Ele cometeu um grande erro”

Mercado de transferência, Haaland-Psg: Icardi sai de Paris

Com Mbappe de fora e Haaland dentro, o atacante argentino pode se afastar psg. Seu nome é frequentemente associado a um retorno ao campeonato italiano, mesmo que o interesse da Premier League inglesa tenha que ser levado em consideração.

Adeus a França, Icardi Ele poderia voltar a ser um alvo de Juventus, assim como em Milão, dois dos grandes que podem voltar em busca de um atacante no verão.