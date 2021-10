Horários de treinos livres, TV, programa, transmissão Sky e TV8 – OA Sport

Tudo está pronto para os treinos livres para o Grande Prêmio da Argentina, o penúltimo ato do Campeonato Mundial de MotoGP de 2021. As primeiras voltas de todos os heróis nele San JuanA rastreabilidade foi confirmada apesar de inúmeros problemas logísticos devido à emergência sanitária.

Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea preparam-se para um novo duelo tal como aconteceu em Portimão (Portugal). A Yamaha da Turquia e a Yamaha da Grã-Bretanha estão se preparando para uma luta na véspera da rodada que pode ser crucial na luta pelo título de 2021.

São 20 pontos separando os candidatos ao campeonato mundial depois da corrida 2 entre a ascensão e queda dos portugueses, Provas de que ele viu O sucesso de Rea e a queda sexy de Razgatlioglu. Este último poderia ter chegado à América do Sul com uma lacuna maior em relação ao primeiro lugar do grupo, uma missão fracassada.

Os treinos livres para o Grande Prêmio da Argentina serão transmitidos ao vivo e exclusivamente no Sky Sport MotoGP (Canal 208), enquanto SkyGO e NowTV serão transmitidos estará disponível para transmissão ao vivo. Minha sessão não será proposta hoje TV8 (Canal Digital Terrestre 8 e Sky 125) que estará disponível para a Corrida 1 (sábado à noite) e Corrida 2 (Domingo à noite).

ARGENTINA GP 2021 AVALIAÇÃO GRATUITA DE SUPERBIKE

Programação Sky Sport MotoGP (canal 208)

Sexta-feira 15 de outubro

15,30-16,15 Prática livre 1

20,00-20,45 Treino Livre 2

Treino livre Argentina GP 2021 na TV

Ao vivo no Sky Sport MotoGP (Canal 208)

Transmissão ao vivo em SkyGO e NowTV

Sem transmissões ao vivo ou atrasadas na TV8 (Canal 8 para digital terrestre e 125 da Sky)

Foto: LPS Otto Moretti