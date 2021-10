Copa do Mundo de 2022 entre Itália e Suíça rumo a uma mudança de lugar? Hipótese de Bérgamo – Esportes – Futebol

Roma, 11 de outubro de 2021 – Itália e SuíçaA principal corrida para qualificar os azzurri para a Copa do Mundo de 2022, Pode não estar em disputa No Estádio Olímpico em Roma, Mas em outro lugar. A hipótese de mudança do local da reunião agendada Em 12 de novembro vem de Más condições subordinar ocupação Da Fábrica Capitolino. Nos próximos dias, exames cuidadosos serão feitos para entender o que precisa ser feito. FIGC teme o fato de que antes do encontro com os suíços, eles estavam no calendário Roma e Lazio jogos em casaBem como o rugby. Na verdade, o jogo Roma – Bodo / Glimt está agendado para quinta-feira, 4 de novembro, sábado, 6 de novembro, é o jogo-teste entre a Itália e a seleção All Blacks, enquanto o domingo, 7, é o jogo do campeonato entre Lazio e Salernitana.

Mudando-se para Bergamo?

Obrigações que podem agravar ainda mais a situação, tornando necessária a mudança de uma nova versão do jogo que se viu durante o Euro 2020. Já nas últimas semanas Jose mourinho NS Maurizio Sarri Eles reclamaram das condições do Estádio Olímpico. “Estamos a falar de um belo estádio, mas tem o pior estádio do campeonato italiano”, disse o português após a equipa Roma Empoli. Se a FIFA e o Sports and Health Club decidissem mudar a partida porque as condições eram insuficientes, a escolha do local entre a Itália e a Suíça poderia recair sobre Joyce Arena em Bergamo.

Leia também: Liga das Nações, vitória da França