O resultado da partida entre França e Itália 60-7 na Copa do Mundo de Rúgbi de 2023

Depois do jogo dos All Blacks, em Lyon, é noite do Blue TeamMas é sempre sombrio para uma Itália perplexa, perdida atrás de ambições não realizadas, da sua suposição de que atingiu um nível ao qual não pertence, de muitas intervenções falhadas, de erros banais que não podem ser destacados num contexto deste tipo, da falta de intensidade , a escuridão que prevalece. Nas pernas e nos pensamentos na primeira dificuldade sugerida pelos adversários.

“Lyon está esperando impacientemente por você” pode ser lido na tela dos ônibus urbanos desde a manhã, mas é uma nação inteira esperando que esta equipe que foi construída ao longo de uma jornada de 4 anos chegue de braços levantados sob o objetivo que muitos, muitos não alcançaram. Tempos perdidos (perdeu 3 finais: duas com a Nova Zelândia e uma com a Austrália) e a Itália, a pequena Itália, podem não passar de um incômodo obstáculo no caminho traçado.

França está nas quartas de final e Itália muda de técnico

Então a França se torna França

É rugby áspero e muita imaginação, é força e criatividade, é cutelo e batatas fritas, é trabalho em equipe e técnica individual. Então Jalibert primeiro inventa um presente para Benaud e depois sai sozinho para encantar 60.000 pessoas no Estádio Ole com um show espetacular. A tempestade de granizo continua com gols duplos rápidos de Mwaka e Movana. Todo o alvo está com raiva e Orgulho Zuliani, Ele é um dos poucos que pode colorir o futuro com esperança: é a consolação habitual conhecida e já não dada. Na próxima semana, salvo contratempos imprevistos, a França realizará seus sonhos de Copa do Mundo em uma difícil partida nas quartas de final contra a atual campeã África do Sul. Será uma batalha e um espetáculo. O fim da Copa do Mundo na Itália, o fim da era Kieran CrawleyComeçaremos novamente pela Argentina Gonzalo Quesada Por uma equipe que parecia bonita e despreocupada, mas que desabou durante uma semana passada nas margens do Ródano. A festa apenas começou e parece que já acabou. Partimos novamente, como sempre faz o rugby italiano, para um destino desconhecido.