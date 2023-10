Roma, o banco de Mourinho está balançando

Roma, 7 de outubro de 2023 – Em casa pelas próximas horas Roma Um verdadeiro terremoto poderia ocorrer. Pelo menos de acordo com os rumores que circulam entre os Giallorossi. O técnico Jose MourinhoApesar de duas vitórias consecutivas sobre… Frosinona No torneio e Servita em Liga Europeia, estaria dramaticamente em risco de exoneração. Mas há mais: segundo os habituais insiders, o Clube Capitolino já identificou o substituto do atual treinador. Mas vamos reconstruir a história. As relações entre o treinador português e Dan Friedkinteria sido danificado quase irreparavelmente após a derrota para Génova. Somente a diplomacia realizada pelo Diretor-Geral Thiago Pinto Ela conseguiu consertar o relacionamento entre os dois. Apesar disso, o assento de José ainda oscila terrivelmente. Se a Roma perder para ele amanhã Cagliari De um ex-amante Cláudio RanieriA demissão pelo clube será imediata. Como potencial herdeiro de O especial Existem rumores sobre o nome Hans Dieter Filmeex-Comissário Técnico L Alemanha O Al-Ittihad recentemente o deixou preso depois que seu time foi derrotado por… Japão. Há minutos, Mourinho emitiu um comunicado sobre o programa árabe “Al Hekaya Show”, à margem da parceria entre o Clube Capitolino e o Clube Capitolino. Temporada de Riade. Durante a entrevista, José explicou claramente que neste momento está apenas 100% focado na Roma: “Darei tudo o que puder por esta equipa até ao último minuto quando ficar na capital. Depois ninguém sabe o futuro, mas o meu A crença também é que vou trabalhar nisso.” Reino da Arábia Saudita. Não sei quando isso vai acontecer – explica o treinador da Roma – mas tenho a certeza absoluta de que é algo que farei com certeza. Só nos últimos dias Mourinho, depois da derrota esmagadora GénovaEle deliberadamente não falou sobre seu futuro no clube, mas confirmou que abandonaria uma oferta emocionante do Reino da Arábia Saudita no verão, mantendo a promessa que fez no verão ao clube e aos torcedores. Mas será realmente assim? Em caso de derrota para o Cagliari, sedento de pontos, e de acordo com as recentes declarações do treinador, o acordo pode ser quebrado a qualquer momento. O início lento do torneio certamente não ajudou o Special One, mas a demissão seria um raio do nada por parte do clube, dado o amor que os torcedores de Giallorossi têm pelo seu treinador, mas sobretudo depois de duas partidas europeias. Finais consecutivas levaram a Roma, após anos de anonimato, ao Olimpo do futebol europeu.