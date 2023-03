Tar concorda com os bianconeri

Juventus, o cartão secreto que pode mudar tudo

O papel que os advogados da Juventus finalmente poderão obter permaneceu indefinido devido a Will Giuseppe Chen. o Ministério Público Federal Ele recusou este pedido, indicando que Não faz parte da documentação obtida no processo disciplinar. É um cartão em que o órgão de fiscalização apresenta alguns relatórios ao Ministério Público Casos em que não é fácil estimar os critérios que os contratantes seguiram para chegar a um acordo sobre o preço relativo. Em especial, a Central também tem a resposta em nota do Ministério Público Federal,“Que forneceu indicações explicativas ao VI.So.C. para efeitos da emissão do Memorando, a que a Comissão procedeu num relatório relativo à avaliação dos efeitos da alienação de jogadores nas demonstrações financeiras de alguns clubes profissionais para efeitos de inscrição nos respectivos torneios” Explicar alcatrão. Segundo a Defesa, o detalhe que pode fazer a diferença é que o 21 de abril de 2021 Deve ser referido como A data de início do processo Então um segundo Os tempos fixados pelos trâmites processuais (30 dias para dar entrada na notícia em registro especial e 60 dias para a duração das investigações), será inutilizável Documentos de investigação após 14 de julho de 2021. Neste caso Ação disciplinar será inadmissível. A decisão agora cabe aos juízes, com A.J Um novo documento entra oficialmente no negócio de julgamento esportivo.