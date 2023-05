Possíveis escalações Monza Lecce: quem é o árbitro, ausente

Não há muitos jogos importantes e decisivos nesta penúltima jornada da Serie A, até porque algumas disposições já foram decididas. Mas um deles está certo lichia monza, que terá lugar no “U Power Stadium” de Monza, pelas 15h00. Ele será o árbitro Daniele Duvere da Roma Divisão 1.

De fato, se Monza não tem objetivo, mas só pensa em melhorar sua atual posição na classificação, nono lugar com 52 pontos, Lychee está no meio de uma luta pela redenção E ao marcar hoje na Lombardia, ele está vendo a Série B muito longe.

Escolhas dos treinadores

Raffaele Palladino tem apenas um indisponível, Luca Caldirola, e Pablo Marro entraria em seu lugar, mesmo que houvesse a possibilidade de Berendelli ser acionado, com Ezzo assumindo o centro da defesa. De resto o meio-campo habitual com Ciurria e Carlos Augusto por fora desta vez Danny Mota com Petagna. Também neste caso, Sensei poderá ser incluído no lugar do avançado português.

Todos os jogos da Serie A TIM estão disponíveis apenas no DAZN: 7 jogos exclusivos e 3 jogos exclusivos compartilhados em cada dia de jogo. ativo agora

Marco Baroni reencontra a defesa titular, b Bashkiruto Umtiti Central, escolha Odin Como meio-campista esquerdo e deve jogar com o tridente que mais partidas disputou, Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Alguma votação potencial entre Askelsen e Gonzalez no meio-campo, Sisay e Colombo para a posição de centroavante e Di Francesco ou Banda na esquerda.

Confira abaixo calendário completo, programação detalhada, horário de início, programação da TV, transmissão ao vivo e possíveis escalações do Monza Lecce, partida válida pela 37ª rodada da Série A. A partida será transmitida ao vivo pelo Zona DAZN (canal 214); Transmissão ao vivo no DAZN.

Potencial Linha UPS MONZA-LECCE

Monza (3-4-2-1): Gregory Marlon, Pablo Mari, Ezo; Ciurria, Pessina, Rovella e Carlos Augusto; Caprari, Motta; Petanha. todos

não qualificado: caldirola

não disponível: ninguém

Boletins de voto: muta 65% – sentidos 35%; Pablo Maro 55% – Berendelli 45%

LECCE (4-3-3): falcão. Gendry, Pachiroto, Umtiti, Gallo; Askelsen, Blaine, Odin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. todos

não qualificado: ninguém

não disponível: ninguém

Boletins de voto: Askildsen 55% – Gonzalez 45% – 40%, Ceesay 60% – Colombo 40% – 45%, Di Francesco 60% – Banda 40%

Calendário Monza Lecce

domingo, 28 de maio

15h00: Monza-Lecce – TV ao vivo na Zona DAZN (canal 214); Transmissão ao vivo no DAZN.

PROGRAMA MONZA-LECCE: ONDE ASSISTIR NA TV E NO BROADCAST

Ele vive: Zona DAZN (Canal 214)

Transmissão ao vivo: dazen

Refree

Para comandar uma partida tão importante, nome do peixe, Daniele Duvere da Roma Divisão 1, Com a ajuda de Filippo Persigli de Florença e Dario Ciccone de Empoli. Quarto árbitro Davide Gersini de Génova. VAR Valerio Marini de Roma 1; AVAR Federico La Penna de Roma 1.

Foto: La Presse