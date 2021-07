Transfer Market Juventus, Chiellini-Fiorentina | Anúncio “oficial”

Mercado de transferências da Juventus: agência de Chiellini nega declarações de David Lippi sobre o interesse da Fiorentina

Nas últimas horas, as declarações de David têm circulado líbioAgente de giorgio Kellini, no que diz respeito ao interesse de Fiorentina O capitão da seleção nacional, o campeão europeu. O defensor continua valendo, mas, a menos que haja surpresas, ele assinará a renovação com Juventus. Para obter atualizações em tempo real sobre o CALCIOMERCATO mais recente, Assine nosso canal de TV!

Leia também >>> Mercado de transferências da Juventus, Parace liberado | Outro tiro na liga italiana

A agência de Chiellini negou imediatamente os comentários da Fiorentina. Aqui está o anúncio no Instagram:Redefinir grupo e David Libby negado categoricamente O que escreveu o jornal La Stampa sobre as declarações de David Lippi à Rádio Rádio sobre o interesse da Fiorentina por Giorgio Chiellini. Na verdade, o artigo publicado não corresponde ao que já foi anunciado. ”