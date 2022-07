Katrina Pancelli, Uma Vida para o Polo Aquático. “O esporte não discrimina entre os sexos”

Uma vida passada na piscina entre treinos, suores e sempre querendo melhorar. “Meu sonho? os cinco círculosjogador de pólo aquático florentino Katrina Bancelli Ela é muito jovem, fará 22 anos no dia 25 de setembro, mas já tem ideias claras e uma carreira respeitável. atleta de Raro Nantes Florentiaonde atua como goleiro, já é um dos pilares da seleção nacional e é, de fato, veterano da Copa do Mundo de Budapeste, onde Setterosa ficou com o quarto lugar, e no final de agosto participará do Campeonato da Europa na Croácia.

Katherine, quando você começou a praticar pólo aquático?

“Cerca de onze anos atrás, era o ensino médio. Na verdade, nadei depois disso, mas me deixei para me dedicar ao atletismo. Meu irmão, que já era jogador de pólo aquático com Rari Nantes Florentia, me convenceu a tentar. E eu não parei desde então.”

Amor à primeira vista?

“Claro que sim. Desde o primeiro dia o técnico me colocou no gol e eu fiquei lá.”

Não é um esporte muito difícil para uma garota?

Por que ainda existem diferenças hoje entre os esportes masculinos e os esportes femininos? Para mim, não há diferenças de gênero, ou melhor, não deve haver discriminação no grupo ou em qualquer outro lugar. Infelizmente, esse não é o caso. Na Itália, no campo do pólo aquático, por exemplo, o setor masculino tem um público maior e mais importante do que o setor feminino. Mesmo que seja chamado de esporte pequeno, algo está mudando, pelo menos a nível europeu. Na Copa do Mundo em Budapeste, depois que saímos, foram mais de 6 mil pessoas, uma sensação de loucura.”

Mas é um esporte difícil…

“Sim, em alguns níveis é muito exigente. Requer exercícios diários e às vezes as sessões na piscina são duplas e alternadas com exercícios na academia. Mas também é um esporte coletivo, portanto, criam-se fortes relações pessoais e em momentos de dificuldade você pode contar com o grupo.”

No imaginário coletivo, o pólo aquático é um esporte que define um físico masculino. O que você acha?

‘Ombros largos em todos os sentidos da palavra (risos, assim). Não escuto a opinião alheia e acho absurdos os comentários sobre o corpo. Minha mãe jogava vôlei quando menina e ela parecia muito fofa. Exercitar-se, em qualquer nível, é bom para o corpo, mas também para a mente.”

Qual é a sua relação com seus companheiros de equipe?

“Basicamente eu sou um pouco tímido, e quando eu sei disso, eu derreto. E depois de todos esses anos em Rary Nantes, eu me sinto tão relaxado! (risos, assim). Eu sou uma pessoa muito enérgica e enérgica, e isso me caracteriza desde criança. Sou positivo e adoro colocar um sorriso nos meus colegas. Eu gosto de ser assim. Mesmo que eu ocasionalmente tenha momentos ruins.”

É por causa da associação com seus colegas que ela não deixou Florence e Rary?

Não faltaram propostas, mesmo para ir à América. Até agora, sempre me senti à vontade com a equipe, e ficar em “casa” também me permitiu focar nos estudos: estou no terceiro ano de desenho industrial e faltando quatro provas para terminar minha faculdade carreira.

Como conciliar esporte e estudo?

“Organização e força de vontade. Há muitos anos me divido entre coaching e livros, aprendi desde pequena a definir minha agenda. Claro, natação e design são dois mundos completamente diferentes, mas sempre tive uma certa talento artístico. E acredito que quando as coisas são feitas com o coração, o cansaço ou os sacrifícios ficam em segundo plano.”

Com o chapéu azul, além da recente experiência em Budapeste, já disputou vários torneios importantes com as seleções nacionais. melhor lembrança?

É difícil escolher apenas um. Minha primeira aventura foi no Campeonato Mundial em Auckland, com os sub-18 ganhando uma medalha de bronze. Então, em 2018, veio o medalhista de prata da Copa do Mundo, novamente com a seleção Sub-18, em Belgrado. No qual ela foi eleita a melhor goleira do torneio. Em 2019, com os Sub-20, a medalha de bronze no Campeonato do Mundo no Funchal, Portugal. Representar a nação é uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo um motivo de orgulho”.

A nadadora Benedita Pilato, no mundial ao vivo em Budapeste, falou com franqueza sobre o fator que afeta o desempenho das atletas: o ciclo menstrual. O que você acha?

“É um fator muito pessoal e em alguns casos pode afetar o desempenho. Mas em certos níveis, quando você entra na água, não há desculpa. Repito: para mim, desejo é força.”