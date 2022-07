Nápoles, Edo de Laurentiis: “A confirmação de Coulibaly é a coisa mais importante do mundo”

Vice-presidente azul: “Mertens .. oferecemos a ele 2,5 milhões de euros líquidos e ele aceitará por mim”

Coulibaly Nos próximos dias, ele estava ocupado com a seleção nacional. Oferecemos a ele uma quantia líquida de € 6 milhões por temporada nos próximos cinco anos, e não sei o que dizer melhor do que isso.” Edo de Laurentis De volta ao show que Nápoles Apresentado ao zagueiro senegalês postado por articulações Com a mídia fora do estádio Carciato em Dimaro: “Por que ele ainda não aceitou? Não consigo entrar na cabeça de todos os jogadores, mas o que oferecemos a ele não é barato, principalmente depois da pandemia”.

“Coulibaly é um grande homem e ao longo dos anos ele provou ser uma grande pessoa – acrescentou o vice-presidente da Blue – para nós o confirmarmos como jogador e como técnico é a coisa mais importante do mundo”. “Também queríamos fazer isso com Raul Albiol – acrescentou – e depois ele voltou para casa por questões de família.”

De Coulibaly ao outro “estado” de verão, renovação seca Mertens: “Também lhe demos um número muito importante. Oferecemos-lhe 2,5 milhões de euros líquidos. Para mim, ele aceitaria, acho que aceitaria. Nápoles é uma cidade que lhe deu muito e poderá dar-lhe muito .”

“Você tem que ser positividade na vida, para atrair positividade”, acrescentou De Laurentiis, que não fechou completamente as portas para Dybala (“Quem sabe, os caminhos do Senhor são infinitos”) e “Ele chamou” Marek Hamsik: “O futuro como treinador? Deixamos as portas abertas, nunca as fechamos para ninguém. Especialmente para aqueles que se saíram bem em Nápoles.”



Veja também



Nápoles

Napoli e Spalletti: “Queremos manter Koulibaly, a grande capitania está pronta”