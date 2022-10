Futebol na TV hoje: 22 de outubro de 2022

Em 22 de outubro de 2022, a progressão da Série A será transmitida no DAZN; Fiorentina – Inter também será visível na Sky

No meio dos programas de futebol na TV no sábado 33 de outubro Existem as melhores ligas europeias. Olhos focados acima de tudo no campeonato liga. Abre às 15h Salernitana – Especiaria. sinos vêm de derrota por 2 a 0 no San Siro contra o Inter Ocupa a décima primeira colocação com 10 pontos, depois de duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas, marcando doze gols e somando dezesseis gols. As águias ficaram um pouco mais atrasadas, ficando em décimo quinto lugar na classificação com 9 pontos, vencendo dois jogos, três empates, cinco derrotas, nove gols e dezenove marcados; Na rodada final do torneio Empatou 2-2 em casa com o Cremonese Enquanto se classificou esta semana para as oitavas de final da Copa da Itália, venceu o Brescia por 3 a 1

Às 18h há lugar para o derby Milão – Monza. Os rossoneri se livraram da amargura A derrota na Liga dos Campeões para o Chelsea foi compensada Você vencerá em Verona com o gol decisivo de Tonali na final; É o terceiro, três pontos atrás do líder Napoli, com 23 pontos, com pontuação de sete vitórias, dois empates e derrotas, vinte e um gols e dez. A Brianza, cé durante a semana Eles venceram a Udinese por 2 a 3embora houvesse Perdeu no último domingo em Empoli, subiu para a décima quarta colocação, que ocupa em pontos e graças a uma trilha de três jogos em que venceu, um empate e cinco derrotas, nove gols e quinze gols marcados. São 27 vitórias do Milan, seis empates e apenas uma vitória do Monza.

À noite, é para cima Fiorentina – Inter. Viola, depois1-1 na Praça LecceFicou em décimo terceiro lugar com 12 pontos, resultado de duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas, oito gols marcados e doze. longe da Europa e apenas quatro comprimentos da zona de desembarque; Eles não vencem desde 18 de setembro passado, quando venceram o Verona. Os nerazzurri, após uma crise de resultados que questionou seriamente o período de permanência de Simone Inzaghi no banco, chegaram a três vitórias e um empate tão importante quanto o Camp Nou na Liga dos Campeões nos últimos quatro jogos, o que devolveu força e moral ao time esquadrão. último domingo Vitória por 2 a 0 em casa sobre o Salernitana: Ocupa a sétima colocação com 17 pontos, com uma viagem de cinco jogos vencidos e quatro derrotados, marcou dezesseis gols e sofreu quatorze gols..

dentro B. série Há duas reuniões do cartel. nós deixamos em Ternana – Génova. A equipa de Cristiano Lucarelli, graças a cinco vitórias consecutivas, sendo a última no estádio Benevento, saltou para o topo da classificação sozinha com 19 pontos, com seis vitórias, um empate e duas derrotas. Ele marcou dezesseis gols e sofreu onze. Aquele Plessin, que esta semana se classificou para as oitavas de final da Copa da Itália com uma vitória por 1 a 0 sobre o SPAL, no último sábado, no campeonato, está fresco da vitória por 1 a 2 em Cosenza, graças à qual chegou a um pequeno ponto. Um grupo de equipes duplas em segundo lugar, que fica a apenas uma distância dos Úmbrios. 18 pontos, 12 deles conquistados contra o anfitrião Marassi, é resultado de cinco vitórias, três empates e uma derrota, 11 gols marcados e 6 sofridos. Outro desafio interessante é Frosinone – Bari. Por outro lado, Gialloblo, o anfitrião, chega ao jogo depois de vencer o Veneza na semana passada por 3-1. Do outro lado do campo estarão os apulianos que foram derrotados na rodada anterior pelo San Nicolas na partida contra o Ascoli por 2 a 0.

Futebol na TV hoje 22 de outubro de 2022: um lugar para assistir partidas ao vivo na TV e transmissões ao vivo

08h00

Newcastle Jets – Wellington Phoenix, Melbourne Victory – Melbourne City (A-League) – ONEFOOTBALL

Suwon Seoul (K-League) – ONEFOOTBALL

10,45

Western Sydney – Brisbane Roar (A-League) – ONEFOOTBALL

11h00

AC Milan – AS Roma (Campeonato da Primavera) – Sportalia e Futebol

12h00

Atlético de Madrid – Madrid (La Liga) – DAZN

12h30

Parma-Pomigliano (Primeira Divisão Feminina) – TIMVISION

Tottenham – Manchester City (Super Liga Feminina) – DAZN

13h00

Fiorentina – Inter (Campeonato Primavera) – Esportes e uma bola

Daugavpils-Spartaks (Liga Letã) – ONEFOOTBALL

Dacia Buyukani Zimbro (Campeonato da Moldávia) – futebol

13h30

Nottingham Forest – Liverpool (Premier League inglesa) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT FOOTBALL

Copas – Celtic (Primeira Liga Escocesa) – FC Football

14h00

Área Siri B – Dazen

Gol ao vivo Série B – SKY SPORT (Canal 251)

Brescia-Veneza (Série B) – DAZN, SKY SPORT (Canal 252), ONEFOOTBALL, HELBIZ

Reggina-Perugia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (Canal 253), ONEFOOTBALL, HELBIZ

Frosinone-Bari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (Canal 254), ONEFOOTBALL, HELBIZ

Como-Benevento (Série B) – DAZN, SKY SPORT (Canal 255), ONEFOOTBALL, HELBIZ

Sudtirol-Parma (Série A) – DAZN, SKY SPORT (Canal 256), ONEFOOTBALL, HELBIZ

Spal Cosenza (Serie B) – Dazen, Sky Sports (Canal 257), Unifootball e Hellby’s

Rayo Vallecano Cádiz (Liga) – DAZN

Mumbai – Jamshedpur (Campeonato Indiano) – Basquetebol

Meta Riga (Liga Letã) – ONEFOOTBALL

14h30

Messina-Latina (Série C) – ONZE ESPORTES

Foggia-Fidelis Andria (Série C) – ONZE ESPORTES

Picerno-Viterbese (Série C) – ONZE ESPORTES

Pescara Sirinola (Siri C) – Onze Sports

AC Milan – Juventus (Serie A feminina) – MILAN TV (visível no DAZN), JUVENTUS TV (visível no DAZN), LA7 e TIMVISION

15h00

Salernitana-Spezia (Série A) – DAZN e ZONA DAZN (Canal 214 Sky)

Sassuolo-Turim (Campeonato da Primavera) – SOLOCALCIO e ONEFOOTBALL

Zemplin Michalovce-Trencin, Tatran Liptovsky Mikulas-Zlaté Moravce (Liga Eslovaca) – ONEFOOTBALL

Bravo Celje (Liga Eslovena) – ONEFOOTBALL

15h30

Hoffenheim – FC Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT ONE

16h00

Manchester City – Brighton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Sigma Olomouc-Zlin, Pardubice-Brno, Slovan Liberec-Jablonec (Campeonato Tcheco) – ONEFOOTBALL

Copenhagen-Midtjeland (Liga da Dinamarca) – ONEFOOTBALL

16h00

Hyderabad – Bangalore (Campeonato Indiano) – Basquetebol

Balti-Dinamo Auto (Campeonato da Moldávia) – ONEFOOTBALL

Newry City-Glentoran, Crusaders-Portadown, Linfield-Larne, Coleraine-Cliftonville (Campeonato da Irlanda do Norte) – ONEFOOTBALL

Reykjavik – Keflavik, IA-IBV (Liga Islandesa) – ONEFOOTBALL

16.15

Ternana-Genoa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (Canal 251), ONEFOOTBALL, HELBIZ

Valladolid – Real Sociedad (Liga) – Dazen

16h30

Feyenoord Fortuna Sittard (Liga Eretz) – MOLA

17h00

Hartberg Tirol, Salzburg-Sturm Graz, Rapid Viena-Áustria Klagenfurt (Bundesliga) – ONEFOOTBALL

17h30

Gol ao vivo Série C – SKY SPORT (Canal 252)

Taranto Potenza (Siri C) – onze esportes

Virtus Francavilla-Avellino (Serie C) – ONZE ESPORTES

Giugliano-Gelbison (Serie C) – ONZE ESPORTES

Catanzaro-Juve Stabia (Série C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (Canal 253)

Legia Varsóvia-Pogon (Liga Polonesa) – ONEFOOTBALL

18h00

Milan Monza (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (Canal 214 Sky)

HamKam-Stromsgodset, Odds-Valerenga (Campeonato da Noruega) – ONEFOOTBALL

18.15

Bétis – Barcelona (Liga Feminina) – DAZN

18h30

Chelsea – Manchester United (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT FOOTBALL

Borussia M-Eintracht (Bundesliga) – Sky Sport Arena

Valencia Mallorca (Liga) – DAZN

Panetolikos – Olympiacos (Liga Grega) – MOLA

18h45

RKC-Ajax (Liga Holandesa) – MOLA

19h00

Estoril Braga (Liga Portuguesa) – Basquetebol

Viktoria Plzen – Banek Ostrava (Campeonato Tcheco) – ONEFOOTBALL

20.15

Maribor Domzal (Liga Eslovena) – ONEFOOTBALL

20,45

Fiorentina-Inter (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (Canal 251)

21h00

Real Madrid – Sevilha (Liga) – DAZN

Marseille Lens (Ligue 1) – Sky Sports

21h30

Sporting Casa Bella (Campeonato Português) – Basquetebol

22h00

Valur-Breidablik (Campeonato Islandês) – ONEFOOTBALL

Para reuniões que são transmitidas ao vivo pelo DAZN, deve-se dizer que o aplicativo está disponível em smart TVs modernas, em consoles de videogame ou conectando seu dispositivo ao Google Chromecast e Amazon Firestick. O desafio também será visível na transmissão no app do DAZN, podendo ser acessado pelo celular e tablet ou no site oficial