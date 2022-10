‘Decepção e preocupação com os fãs’

Últimas datas para Liga dos Campeões da UEFA Nápoles Sobre a fase de grupos: Blues Luciano Spalletti Já se classificou para a próxima fase da competição, mas Os locais ainda não foram definidos. Na quarta-feira, o Napoli vai jogar no estádio contra Perceber No campo Diego Armando Maradonapara voar para Enfield No dia primeiro de novembro e jogou contra Liverpool.

Clube escocês a pedido de seus fãs Contacte o Nápoles e a UEFA para permitir uma transferência para os seus adeptos. No entanto, a resposta foi negativa: os torcedores visitantes não terão acesso ao complexo esportivo de Fuorigrotta. Com base nesta decisão Glasgow emitiu um comunicado Onde transmitir a decisão tomada e em que momento É aconselhável não chegar à capital da Campânia por razões de segurança.

Nota oficial do Rangers

Confira o comunicado oficial do clube:

“Infelizmente foi Napoli e UEFA reiteraram que não há intenção de disponibilizar ingressos para torcedoresNo interesse da integridade esportiva. Como tal, eu Torcedores do Rangers não poderão entrar no estádio Não será hospedado dentro da cidade.

Foto: Getty Images, Rangers

É incrivelmente decepcionante para todos os nossos fãs que seguem o clube com sinceridade e com grandes despesas pessoais, e que entrarão em colapso devido à incapacidade de ver nosso time”.

Alerta do Napoli: “Estamos preocupados!”

“mas, Estamos preocupados com a segurança de nossos fãs Após conversas com outros clubes britânicos e grupos de torcedores que compareceram aos jogos Nápoles E a falta de garantias de que nossa base de fãs será acomodada, Devemos aconselhar fortemente os fãs a não viajarem por razões de segurança“.