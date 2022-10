Estamos prontos para um novo dia de campeonato. Você tem que estar no futebol de fantasia Cuidado também com os meio-campistas, muitas vezes precioso e crucial para a vitória. eles estão aqui cinco (mais um) Para a próxima rodada da Série A, entre alas, meias-atacantes e meias.

Mattia Zakani Você deve trazer recompensas por outro motivo: nenhuma propriedade. E então todos na Lazio terão que dar mais. Ibrahim Diaz Ele pode conseguir um espaço contra o Monza, desde o início ou como substituto. Se você tiver, pode ser uma ideia chique de futebol. Sempre confie na Udinese Roberto Pereira: O Toko Ele está em boa forma e vai buscar a recompensa contra o Torino, principalmente a ajuda com um cruzamento da lateral.

Matteo Politano Deve sempre ser usado, independentemente, porque ele ainda pode ser um jogador de pênalti do Napoli. A partida é uma grande partida como a partida do Milan. Henrique Mkhitaryan Pode ser uma ideia no meio-campo, ele está crescendo e sem Brozovic ele teria mais espaço como titular. O Coronel Sassuolo entrou e o ajudou. Fechamos com o habitual mais uma aposta: cristão Thorsted Ele joga às segundas-feiras, você pode contar com ele para uma última esperança de adiamentos.