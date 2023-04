UEFA Champions League, Benfica – Inter em jogo: placar 0-0. Ele vive

VIAGEM EUROPEIA DO INTER – Se o time está no campeonato há muito tempo sem conseguir expressar Belo jogo visto no ano passadoA Europa é outra história: embora não seja favorita, a seleção Simon Inzaghi Ele terminou em segundo lugar no grupo de campeões por desqualificação Barcelona. Em vez disso, foi outra batalha da rodada de 16 com Portugal: envolvimento com Porto É definido com um objetivo Romelu Lukaku No jogo de ida no San Siro, e depois defendeu forte no jogo de volta no “Do Dragão”, onde a partida foi Acabou 0 a 0

