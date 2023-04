Cassano soltou contra Mourinho: ‘Você é pobre, ninguém vai lembrar de você depois que você se aposentar’ – Forzaroma.info – Últimas notícias como o futebol da Roma – Entrevistas, fotos e vídeos

O ex-craque está de volta para dar sua opinião no Special One ao se aventurar na Bobo TV: “Como treinador, ele joga futebol obsceno. Ele pode jogar cobras com desajustados, mas não comigo.”

Um novo capítulo de perguntas e respostas entre Antonio cassano e José Mourinho. Depois das histórias sobre Instagram Ontem, o ex-futebolista voltou a aumentar a dose nas redes sociais na sua habitual análise de dias de campeonato, neste caso Turim – Roma:“Nada muda Roma Ele pode ganhar ou perder, mas futebol é assim Sempre o mesmo. eles não fazem três passes, No sétimo gol Dybala Game Over. Eles defendem muito bem, mas também chutam Três carruagens em frente à porta Ele não joga futebol como seu treinador. na condição Ele cria esse fenômeno e gostaria de ser Guardiola, Mas não pode ser Nem mesmo em seus sonhos. E ele faz a Roma jogar assim, mas faz isso há 20 anos.”

Mas a maioria cassano Então ela entra na Bobo TV e desabafa contra ela Mourinho. Começando com uma pergunta de Livaga: “Posso jurar pelo que você quer em uma carreira de 18 anos levaya Nem com mais ninguém eu já briguei. Já joguei TV em executivos, já briguei com qualquer um. Porque alguns de seus coelhos estavam bisbilhotando, eles o fizeram ficar mal.” então a pergunta Prêmios:“Ele disse com razão que não ganhei nada na Roma, Inter ou Real. Fui para a Roma, ao contrário da Juventus, porque o futebol para mim sempre foi amor, paixão e diversão. Se eu quisesse vencer, seria fácil. Ele foi para a Juventus. Vá perguntar a Totti, De Rossi e Conte, O que Cassano fez durante cinco anos. Ele deixou os torcedores da Roma loucos e eles me amam lá. Ele ganhou a copa em Roma, pode ganhar o que quiser, mas em Roma Isso causa caosfora de números obsceno Faça deuses Desastres jogadores que saltam. Não ganhei nada no Inter e não quero ganhar nada, não estou interessado em títulos, sempre joguei para entreter a torcida. Ganhou jogando futebol obsceno, tem que entender que é um péssimo treinador. Pode ser uma cobra charmosa Com pessoas incompetentes, é um vendedor de fumaça, mas As pessoas não são estúpidas e perceberam que é raro. Seu chute no calor permaneceu há 30 anos, treinador e o que vier. Ele teve sorte o suficiente trem de amostras. real e blazer? Mourinho esquece algo essencial. Além da jaqueta, eu tinha relógios e anéis, mas também me chamavam de gordito. Eu era gordo. Eu tinha 23 anos, mas estava com o Galacticos, então fui fenomenal. Não me vendo lambendo a bunda, fiz uns desastres aí, responsabilidade minha, nunca joguei por minha causa. Lá Mourinho foi expulso por jogar um futebol péssimo, e eu conheço as pessoas de lá. Apenas lute e cause problemas.”

Cassano Connect: “com Inter contra o mingau Você se algemou, trabalhou no cinema, não sabe falar de futebol. Posso deixar claro o que você quer, você não está falando de futebol. rinocerontes Michaels Ele fez história, eu não ganhei nada mas posso falar porque fui um grande jogador de futebol mesmo não ganhando, mas não me importo. Eu joguei para os fãs. Michaels Ele conquistou 12 títulos em sua carreira e será lembrado para sempre. bolsas Ele mudou o futebol, conquistou oito títulos e mudou as regras do jogo, sem contar casa de guarda, do qual você é Você nunca será nem a ponta de um sapato. Ele é um gênio, você treina mal. Michaels E bolsas Ganharam menos que você, mas deixaram o caminho do futebol. Quando você parar, ninguém o perturbará e você ficará sem nada. Você ficará com nada além de caos e dúvidas. Você incitar Fãs e jogadores contra o mundo inteiro. Você nunca apreciou nenhum jogador. Como treinador, você é pobre. Tome um exemplo de spalletti ou também deserto, Que jogam um grande futebol. Estou feliz por não ter vencido nada, mas deixei algo em meu coração para todos os fãs. Você sabe onde vai colocar os troféus? Eu não vou te dizer onde. não falei mal do homem Mourinho, Mas sempre critiquei o futebol. Não estou bravo com ele, estou falando de futebol. Quando vejo os times dele fico com vergonha, olho para o antifutebol”.

então cassano Conclui: “Nunca fui tão realista, aqueles que lhe fazem perguntas eles estão com medo, Eles beijam burros e enfiam a cabeça na areia. Mesmo aqueles que lhe fizeram a pergunta, Eles não têm personalidade e personalidade. Eles não têm nada. Na Itália, ninguém ataca Mourinho, se alguém se manifesta, ele o elimina. Ele não pode falar comigo sobre futebol. Ganhou com grandes campeões Sempre faça uma festança horrível. Disseram-lhe merda. Sou louco, um tolo, mas sempre fui unilateral. Esta é a minha cara, que você vê, desde o momento em que nasci até morrer e sempre direi o que penso. Como homem não o conheço nem o julgo, mas Como treinador é zero. Assim como a comunicação, o futebol permaneceu há 30 anos. Faça o meia batidaEle é esperto, joga três cartas mas não comigo que vem da rua. Não tenho que dar atenção a ninguém, tive que fazer do 0 ao 18, porque era difícil viver e você não passava se não fosse filho da puta. Nunca tive medo de nada nem de ninguém.”

READ A decisão veio após uma conversa com Gasperini 11 de abril de 2023 (alterado em 12 de abril de 2023 | 00:36)

© Reprodução Reservada

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”