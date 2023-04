Eles têm medo de Vlahović, mas está tudo bem

Turim – Treino com vista para a Europa, esta manhã, no Centro Desportivo de Contassa da Juventus. artístico Massimiliano AllegriAntes da conferência de imprensa pré-desportiva, orientou a sessão, que incluiu aquecimentos desportivos, exercícios de posse de bola e testes tácticos.

Treinador da Juve: todos à disposição de Allegri

A boa, maravilhosa e retumbante notícia é que o treinador o ajudou Toda a coleção está à sua disposição. Pogba, Keiza, Milik, De Sciglio… também presentes VlakhovichRecuperando-se de uma torção no tornozelo. Ele chamou a atenção após cerca de 15 minutos de treino, quando se sentou no chão e foi auxiliado por um funcionário. Na verdade não era uma dor no tornozelo, apenas um curativo colocado que poderia estar incomodando. na verdade Em seguida, o atacante retomou o treinamentoele tentou chutes a gol servidos por De Sciglio e Alex Sandro.