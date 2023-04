Spalletti com Elmas no ataque – Corriere.it

Vamos começar! Na chuva em San Siro (esgotado) para tocar na primeira bola do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, Napoli

20:41 – Milan e Maldini sobre Spalletti: “Ele falou muito por mim”

Paolo Maldini também falou antes do apito inicial. O técnico rossoneri voltou à discussão que teve com Spalletti por ocasião do jogo do campeonato em 2 de abril: «Não quero comentar isso. Ele já fez isso, e para aqueles que são justos, ele também o fez falando muito”.

20:33 – Napoli, Giuntoli: “Não pensávamos que éramos tão fortes”

O diretor esportivo do Napoli, Cristiano Giuntoli, falou alguns minutos antes da partida do San Siro contra o Milan: “Sabíamos que éramos concorrentes, mas não esperávamos um Napoli tão forte – como ele disse – estamos empolgados e confiantes”. Sobre o futuro das gemas azuis: «No momento, falar sobre o mercado parece prematuro e incorreto. Não vamos pensar no amanhã, vamos pensar na noite. Até agora fizemos uma pequena parte da história e queremos continuar a fazê-lo.”

20:12 – Napoli em campo para o aquecimento: chuva de gritos

O Napoli entrou em campo no seu habitual aquecimento pré-jogo. Uma ovação de pé de mais de 70.000 pessoas no San Siro, que vaiaram os jogadores de Spalletti.

19:54 – Milão, Nápoles são tabu no San Siro

O Napoli venceu todas as suas últimas três partidas fora de casa contra o AC Milan, mantendo duas partidas sem sofrer golos. Mesmo número de vitórias obtidas em 28 partidas fora de casa contra os rossoneri em todas as competições.

19:39 – Escalações oficiais, surpresa de Spalletti: Elmas joga no ataque

Milão (4-2-3-1): Megnan. Calábria, Cajer, Tomori, Theo Hernandez; Kronic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Liao; Jerrod. Nápoles (4-3-3): Mérito. DiLorenzo, Rahmani, Kim, Mario Roy; Anguisa, Lobotka, Zelensky; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. Rebanhos Spalletti

19:18 – Mensagem de Simeone: “Hoje o Napoli tem mais um torcedor”

“É muito doloroso perder esta partida. Pequenas desgraças que fazem parte do futebol, mas olhemos para a frente! Hoje serei mais um torcedor do Napoli, com muita confiança no time pois trabalho muito para voltar logo! Obrigado a todos pelo grande apoio.” Esta é a mensagem social de Giovanni Simeone, que foi forçado a perder o jogo de San Siro (e nem estará lá para a segunda mão) devido à lesão contraída contra o Lecce.

18:58 – Árbitro Kovacs: Napoli nunca venceu com ele

O árbitro será István Kovacs. Um precedente com os rossoneri: Shkondija-Milan 0-1 na segunda mão das eliminatórias para a passagem aos grupos da Liga Europa 2017/18. Dois com os Azzurri: Barcelona – Napoli 1-1 na primeira mão da 32. Para ajudar o apito romeno, Marinescu e Artini atuam como assistentes, e o quarto árbitro, Vesenik e Dankert (ladeado por Fritz) como VAR.

18h44 – Nápoles, encontro com a história

O Napoli se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões/Copa da Europa pela primeira vez em sua história. No geral, esta é a sétima vez que os “azzurri” chegam aos quartos-de-final numa competição europeia (1 na Liga dos Campeões, 3 na Liga Europa/Taça UEFA, 3 na Taça das Taças).

18:28 – Milão, uma tradição digna dos italianos na Europa

O Milan perdeu apenas uma de suas nove partidas em competições europeias contra clubes italianos (0-2 contra o Parma na segunda mão da SuperTaça Europeia de 1993). Cinco vitórias (uma delas nos pênaltis na final de 2003 contra a Juventus) e três empates completam o balanço.

18:11 – Milan nas quartas de final após 11 anos: o que aconteceu com os jogadores da época?

Contra o Napoli, o Milan vai disputar as quartas de final da Liga dos Campeões 11 anos depois da última vez, quando foi eliminado pelo Barcelona. Como estão os heróis daquela época?

Milan nas quartas de final da Liga dos Campeões, o que aconteceu com os jogadores da temporada 2011/2012

17:56 – Grandes sinais do futebol italiano: o “derby” desta noite a confirmar

Vamos aproveitar o derby europeu desta noite em San Siro entre Milan e Napoli, as duas equipes em busca do gol, sempre fazendo isso: pulando o duelo Leao-Osimhen, devido à lesão do campeão Napoli. Infelizmente. Mas Spalletti está certo: “Os heróis nunca sentem pena de si mesmos.” Ele tem um plano. O que Pioli conhece bem: ele sabe como detonar. A oferta parece garantida. Leia o comentário completo aqui

17h40 – Mensagem de Cardinale: “Milan, jogue com paixão e paixão.”

Jerry Cardinale, patrocinador do Milan, quis enviar uma mensagem a Stefano Pioli e a toda a equipe em vista do jogo desta noite: «Mesmo que eu não possa estar no San Siro para torcer por você pessoalmente – suas palavras – me uno ao meu fiel apoio do grande povo rossoneri e vou vê-lo jogar com a coragem, paixão e mentalidade que nos deixam orgulhosos de você Vamos pessoal e Forza Milan! sempre!”.

17h27 – O que mudou (e o que não mudou) depois do jogo do campeonato

Até o maestro Carlito Ancelotti, que orientou os dois, deixou-se cair numa meia expectativa: "Será um jogo incerto e equilibrado", o treinador do Real Madrid voltou-se ontem para o canto da Rádio Rai 1, realçando o facto de o A partida Milan-Napoli amanhã à noite é realmente um grande mistério. . Tantas variáveis, tanta incerteza. Uma coisa é certa: até um mês atrás, os napolitanos eram claramente favoritos. Hoje ainda estão, porque os números da temporada foram e ainda são a seu favor, mas algo mudou. Definitivamente deve removê-lo "claramente". Leia o artigo completo aqui

17:18 – Spalletti, por sua vez, faz as pazes com Guardiola e Maldini na conferência

Assim, o técnico do Napoli encerra as duas brigas com Rossoneri Maldini e o técnico do City, Guardiola. Sobre Pep: “Tudo o que sei aprendi com ele, espero rir em breve com uma xícara de café turco.” Leia o artigo completo aqui

16h39 – Milan-Napoli Todos os segredos do jogo de hoje

Milan e Nápoles defrontam-se hoje em San Siro em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões: avaliar o estado psicológico competitivo das duas equipas é quase impossível, depois da vitória do Nápoles no campeonato e da paragem brusca no desafio direto. alguns dias atrás. Veja como olhar para o quarto mais interessante. Leia a análise completa aqui

