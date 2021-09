Turquia, gols e luta por Balotelli

Mario Balotelli ainda é o protagonista na Turquia. O avançado do Demirspor, Vincenzo Montella, parte do banco, marca golos e serve a assistência de 3-3 que permite à sua equipa Ele voltou com três gols no BesiktasAo conquistar um ponto importante na partida do campeonato turco. O Besiktas está na liderança graças aos gols de Francisco Javier Montero Rubio e Josef de Souza Dias. Depois no segundo tempo encontrou o terceiro gol com Redvan Yilmaz, mas sofre com a reação dos convidados: Matias Vargas marca aos 60 minutos, entra em seguida Balotelli, que ainda está aos 79 minutos encurtando a distância. E aos 97 minutos, na longa recuperação concedida pelo árbitro, Demirspor fez o empate com Asumbalunga com um passe crucial do próprio Balu.

Supermario que então se torna o protagonista passivo no final: Pelas fotos ele parece estar falando algo para o assento do oponente, o que leva à luta. Mas tudo começou com alegria depois do gol. O próprio Balotelli avisou, escrevendo no Instagram que tem um “cérebro”. O objetivo de Subario era o treinador do Besiktas, Sergin Yalcin, pois em 2020 ele recusaria categoricamente a sua entrada no clube turco, considerando o jogador imprudente e, como alguns relataram, “sem cérebro”.