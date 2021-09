O boxe como uma oportunidade de salvação na prisão no Festival of Life After Oil | civilização

Da Sardenha ao Irã, passando pela Espanha e pelo deserto do Sinai. É uma viagem ao redor do mundo através do cinema que ele propôs Life After Oil Festival Que será realizada este ano, na sua oitava edição, na Villanovaforo.

No segundo dia, amanhã 23 de setembro, ele também estará presente Alessandro Best, chefe “Punhos cerrados – boxe na prisão”O que fala sobre o desejo de alguns presidiários de serem resgatados por meio da prática do boxe. O documentário de 25 minutos, produzido pela Bestvideos, foi filmado na prisão de Bolati, em Milão, e tem como objetivo descobrir como o esporte pode ser um grande elevador emocional para ressurgir e construir um novo futuro. Traçar um percurso emocional que narra os vários aspectos de carácter pessoal que se desenvolvem graças ao desporto, no contexto da detenção.

Entre outras obras, às 21h, chega o curta “A Torre” da realizadora Soncana Prkolje, da Croácia, à frente da onírica “Ursula” do português Eduardo Brito e do documentário “Um contracorriente” com quem Richard Zobelzo fala sobre a cheia de 2019 em Cantabria.

O diretor também estará em Villanovaforru Matthew Inkolo Contudo “Fedao masculino” Pawnee conta sobre o início dos anos 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, o curta iraniano “Gando” foi programado por Timur Ghadiri, sobre uma garotinha que perdeu parte do braço por causa de um crocodilo enquanto ia buscar água em um lago e ainda assim continua respeitando esse animal. No final da noite, exibição do longa-metragem “Bedu Beddna Naiesh” de Tekla Taideli que traça a história dos beduínos.

No programa de hoje não são só shows noturnos. Começamos pela manhã, às 11 horas, na biblioteca municipal, com curtas-metragens Projeto Câmeras, produzido pela Diocese de Nuoro e Lanussi Turismo Patrocínio 2020 e coordenado por Vincenzo Legius. Seis curtas-metragens foram rodados entre Ogliastra e Barbagia de Chiara Porcheddu (Filos e tramas), Andrea Mura (suspensão), Vittoria Soddu, Sabrina Melis (Duas manniatas, unu mannùcru), Giampiero Bazzu (eu cuido de você) e Chiara Andrich ( Tracce)), Edoardo Matacena (Me, plástico e 2050).

À tarde, a partir das 15h, no estádio esportivo, o Torneio de Futebol Five-A-Day dá início ao Life for Football, que visa criar uma fusão entre esporte, saúde e meio ambiente, além de aproximar os jovens do cinema e da temática . do festival. Às 19 horas, na Piazza Costuzzioni, a primeira das apresentações está prevista para acompanhar o público durante o aperitivo noturno: o protagonista Alberto Barvo e Michela Piccoli com “Da frigideira à grelha. Uma história de rebelião”, testemunho de um desempenho contra a poluição da água com substâncias Pfas no Veneto.

