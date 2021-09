AO VIVO MN – Milão-Veneza, escalações oficiais: Surprise Palo Toure, fora de Theo

19h40 – Aqui estão as escalações oficiais Milan x Venezia, para a partida que valerá a partir da quinta jornada da Série A:

Milão (4-2-3-1): Mignan, Calolo, Gabbia, Romagnoli, Palo Toure, Ben-Nacer, Tonali, Florenzi, Diaz, Liao, Rebic. Rebanhos de Peuli. Disponível: Tatarosano, Jungdal, Conte, Theo Hernandez, Tomori, Castelego, Casey, Sailmakers, Maldini, Pellegri.

Veneza (4-3-3): Minba, Matzucci, Caldara, Cicaroni, Molinaro, Peretz, Vaca, Bossio, Aramo, Forte, Johnson. Todos: Zanetti. Disponível: Neri, Modulu, Ebiwe, Svoboda, Tessman, Heymans, Bjarcassonne, Keene, Kriengog, Henry, Okerek.

19,20 – Nesses momentos, conforme relatado por nosso correspondente de San Siro, chegava o ônibus rossonero.

18,40 – O Milan comandado por Stefano Pioli, na quinta rodada, já terá que lidar com vários jogadores lesionados. Por esta razão, o técnico dos rossoneri, nas últimas partidas, teve que aumentar significativamente o tempo de jogo de alguns jogadores, chamando-os de “novos donos”. Aqui estão alguns exemplos com porcentagens:

Rebek: 306 minutos (+ 52% em relação ao ano passado)

Liao: 349 minutos (+ 50%)

Brahim Diaz: 414 minutos (+ 39%)

Tonali: 357 minutos (+ 37%)

18,10 – Rafael Liao marcou nos dois primeiros jogos dos rossoneri no San Siro nesta temporada. Desde o início da era de três pontos por vitória, apenas cinco Devils marcaram em cada um dos três primeiros jogos em casa do Milan na Série A: Weah e Baggio em 1996, Bierhoff em 1999, Shevchenko em 2000 e Inzaghi em 2002.

17h30 – O Milan hoje tem um gol médio muito importante: os rossoneri marcam em média 2,00 gols por jogo e sofrem apenas 0,50. O número da equipe de Veneza, que não ultrapassa 0,75 gols marcados em cada partida, após terem marcado apenas 3 gols em 4 jogos no total, é variável.

16,55 – O Milan em forma impressionante: 3 vitórias e apenas um empate nas 4 primeiras do torneio para formar o Pioli, onde marcou +6 gols de diferença com 8 gols e marcou apenas 2, apesar de enfrentar adversários empatados – Lazio e Juventus acima de tudo. Nas próximas duas corridas será necessário administrar bem as forças: depois de Veneza e Spezia haverá o Atlético na Liga dos Campeões e devemos chegar a este encontro o mais preparados possível.

16,35 – Pierre Calolo deve começar desde o primeiro minuto contra a arma. Para o lateral francês, a estreia na liga será um começo. A única presença no campeonato veio com um empate com a Juventus, que o substituiu pelo lesionado Kajair.

15,41 – Milan – Veneza Esta noite será a vigésima quinta partida da Liga Italiana entre as duas equipes. Na história, os rossoneri venceram 14 vezes enquanto o Lagoons venceu 4 vezes. Foram 6 empates, nos jogos disputados no Il Diavolo, o Milan lidera com 7 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Os dados são apresentados no site oficial do Clube Rossoneri.

15,17 – Aqui está a configuração possível de Veneza: (4-3-3) Maenpaa; Matzuki, Caldara; Sicaroni, Schnegg; Heymans, Vaca, Bossio; Aramo, Forte, Johnson.

14,49 – Conforme noticiado pelo site oficial rossoneri, cerca de 27.000 espectadores devem comparecer ao San Siro para a partida esta noite entre o Milan e Veneza.

13,50 – A serviço das apresentações entre Milão e Veneza, os colegas da Sport Mediaset avaliaram a escalação que os rossoneri devem jogar hoje à noite contra o Veneza: “Giro e Ibrahimovic não estarão lá esta noite contra o Veneza. As cunhas devem evitar pequenas armadilhas. Na defesa haverá um raptor ao lado de Romagnoli, enquanto Tomori assistirá a uma sessão de descanso. No meio-campo, Tonali será a largada, e ele pode fazer sua estreia no Milan esta noite também com Pellegri. Ainda não está claro os tempos de recuperação de Ibrahimovic, enquanto Giroud é esperado para sentar no banco no sábado contra o Spezia e voltar a campo. Contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Ambos trabalham separadamente. ”

13,30 – No jogo desta noite contra o Veneza, Stefano Pioli não terá Blizzari, Calabria, Chiar, Bakayoko, Krunic, Messias, Ibrahimovic e Giroud.

13,13 Com uma agenda tão ocupada, Stefano Pioli gostaria de fazer algumas mudanças contra o Veneza esta noite, mas infelizmente terá que se limitar a muito poucas mudanças na equipe. Infelizmente, as numerosas lesões não permitem grandes mudanças no início da temporada: Brahim Diaz, por exemplo, vai precisar de recuperar o fôlego, mas Messias ainda está muito atrasado em sua condição. Rebic também terá que trabalhar horas extras porque Ibrahimovic e Giroud ainda estão no dispensário. Os únicos proprietários que podem descansar esta noite são Kessie e Saelemaekers.

13,04 Esta noite contra o Veneza, Ismael Bennacer e Sandro Tonali vão encontrar espaço no meio do campo, o que será preferível a Frank Kessie que não tem um grande momento de forma e, portanto, partirá do banco. O Corriere della Sera noticiou naquela manhã.

12,44 Entre as dúvidas de Stefano Pioli nos treinos para o jogo desta noite contra o Veneza, em San Siro, está também um jogo pela ala direita onde Alessandro Florenzi e Alexis Sailemakers jogam no replay da camisa titular, com a ex-Roma ganhando desde o primeiro minuto.

12,25 Esta noite, frente ao Veneza, Stefano Pioli parece pronto para dar a Matteo Gabbia uma chance desde o primeiro minuto na defesa, que deve jogar ao lado de Alessio Romagnoli. Tempo de descanso então para Fikayo Tomori.

12,08 – Estas são as equipes rossoneri à disposição do Sr. Pioli para o jogo desta noite contra o Veneza:

goleiros

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

Defensores

Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

mediadores

Bennacer, Castillejo, Diaz, Casey, Sailemakers, Tonali.

atacantes

Leão, Maldini, Pellegri, Rebic.

12,00 – A edição de hoje da Gazzetta dello Sport reporta sobre o estado de Olivier Giroud esta manhã: A boa notícia é que as dores nas costas passaram, mas o francês ainda não encontrou o melhor caso e, portanto, não estará disponível para Stefano Pioli para o jogo desta noite contra Veneza. O ex-Chelsea pretende voltar contra o Spezia no sábado.

