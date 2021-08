Motos Pedrosa no Circuito Red Bull: O que você esperava?

O Grande Prêmio da Alemanha 2018 foi quando Dani Pedrosa anunciou o abandono das competições. Depois de treze anos na primeira divisão sempre com Honda e Depois de ganhar três títulos mundiais, um em 125 e dois em 250. Ele perdeu a cereja do bolo, o título de primeira linha, tocando nele três vezes, mas Ele foi capaz de se reinventar e encontrar sua nova dimensão no papel de piloto de testes. Ele concordou com a KTM em voltar a competir no GP. Isso significa que o evento da Styria, que acontece neste final de semana no Red Bull Ring, é a ‘casa’ da marca.

Grande Crescimento da KTM

Depois de terminar com a Honda, ele imediatamente adotou um novo desafio, Abraçando a razão da KTM para desenvolver o novo RC16 E faça crescer. E há uma mão por trás do incrível crescimento da motocicleta austríaca, que No ano passado teve três vitórias e este ano conseguiu um grande ator em Miguel Oliveira. Aliás, os portugueses terminaram a primeira parte da temporada com três pódios, entre eles uma vitória, que é a melhor tradutora desta moto até à data.

Expectativas versus realidade

Mas o que Dani Pedrosa fará no Grande Prêmio da Estíria? Quem desafiou os grandes da história e, em alguns casos, até mesmo os derrotou? Esta será sua competição após dois anos e meio de jejum completo Ele fará isso de um ponto de vista de teste. Esperar um resultado tangível pode ser demais, mas Não colocamos restrições à providência de Deus. E vamos curtir a ideia romântica de seu retorno, ainda que temporária. Um grande pequeno samurai que não colecionou o que merecia, mas foi um dos pilotos mais poderosos da história.

O que aconteceu com ela: Casey Stoner