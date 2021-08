Chiellini renova com a Juventus: “Nunca duvidei do meu futuro aqui, assinar foi uma formalidade”

Giorgio Chiellini Renovado com a Juventus até 2023, falando sobre si mesmo em uma bela entrevista aos canais oficiais da Juventus. Estas são suas frases-chave entre passado, presente e futuro: “Dezenove temporadas na Juventus? Melhor não pensar nisso, elas me fazem sentir mais velho. Fico feliz que essas coisas muitas vezes pareçam formalidades, mas são passagens importantes para ser um menino com pouco mais de 18 anos. ”Hoje sou um homem de família e uma pessoa madura, e sei o que ele gosta dia após dia. Espero dar minha contribuição e ajudar esta equipe a conquistar outros títulos, aqui – você sabe – vencendo é sempre a coisa mais importante. “

Renovar com a Juventus sempre esteve em seus planos?

“Esta contratação foi apenas uma formalidade. Assim que percebi que podia continuar a jogar, que o meu corpo me permitia, sempre houve vontade de continuarmos juntos. O momento e as situações diferentes atrasaram o árbitro, mas a relação entre mim e a Juventus é tão perto que nunca questionei meu futuro. “aqui”.

Qual foi a sensação de encontrar o Sr. Allegri novamente?

“Nós nos encontramos e brincamos como bons Leghorns sobre coisas diferentes. Mantive contato com a equipe e com os meninos mesmo quando estava de férias, no início da temporada todos me disseram que o treinador era bonito. Estou feliz e eu estou convencido de que ele é a pessoa certa para colocar esta equipe de volta ao topo e abrir um novo ciclo. ”Estou aqui para dar minha contribuição mais uma vez dentro e fora do campo.”

Como foi ganhar o Campeonato Europeu de 2020?

“Ainda existe uma grande sensação de satisfação. Esse sentimento de alegria e felicidade com que jogámos ao longo do Europeu são precisamente os principais ingredientes que devemos dar a esta equipa. Hoje na Juventus existem jogadores de grande valor artístico e humano , e será necessário criar aquela atmosfera de alegria. que dominou a seleção nacional. Esse foi o nosso segredo no Euro 2020. ”

Ele já pensa na Copa do Mundo do Catar?

“A Copa do Mundo é daqui a pouco mais de um ano, vamos ver… procuro aproveitar cada momento e pensar no presente. Se eu tiver a sorte de ser bom e poder participar do mundial, ficarei feliz . ”