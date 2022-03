Mahoshekha sumiu das lágrimas. Jacobs lidera, impressionante Arese, Vallortigara 6a – OA Sport

O Campeonato Mundial Indoor continua na Stark Arena em Belgrado (Sérvia) Atletismo 2022. Durante a manhã, ele levou para casa o título de salto em altura feminino, e várias qualificações foram disputadas, incluindo os 60 metros masculinos.

Segundo Dia Mundial de Resultados do Atletismo Indoor

Salto em altura (feminino), final – Yaroslava Mahosheikh conseguiu um feito. Na verdade, o ucraniano não conseguiu treinar no mês passado devido à guerra e hoje sai vitorioso. Desempenho técnico de espessura absoluta: Passou 2,02 metros na primeira tentativaapós ser memorizado no terceiro teste a dois metros.

Eleanor Patterson, a favorita de Eve, teve que se curvar. O australiano tem Mais de 2 metros na segunda tentativa (registro oceânico), mas então Alkesh sofrido morreu pelo grande adversário. A medalha de bronze foi para o pescoço da cazaque Nadezhda Dubovitskaya (1,98, recorde asiático). Elena Valortegara terminou em sexto (1,92 na terceira tentativa).

Elena Vallortegara ficou em sexto lugar. Azul iguala seu recorde sazonal, Mais de 1,92 na terceira tentativa. Em seguida, a arma tentou voltar ao jogo por uma medalha, mas os três testes em maior altitude (1,95) não foram ótimos e, portanto, tiveram que se contentar com o apoio por trás da ucraniana Irina Gerashenko (1,92 no início) e com a usbeque Safina Sadulaeva.

60 metros (MEN), BATERIA – Marcel Jacobs se coloca na 5ª bateria com um tempo de 6,53Não ria no começo, mas comece na melhor das hipóteses. O Campeão olímpico dos 100 metros rasos chega às semifinais Com o 4º tempo geral e nos preparando para um desafio com os americanos, conseguimos impressionar nesta rodada preliminar: Christian Colemano favorito de Eve, corre 6,51 pilotos de fato para metade da corrida; Marvin Prause Ele é o melhor do percurso com 6,46 (um centésimo do recorde mundial sazonal).

60 barreiras (Feminino), BATERIA – MELHOR TEMPO Francês Cyrena Samba-Mayela (7,91), à frente do americano Gabriel Cunningham (7,93) e da suíça Noemi Zabarin (7,95). Elisa Maria de Lázaro também passou a rosa, Terceiro lugar na segunda bateria com um tempo de 8,16 atrás da dinamarquesa Mette Graversgaard (8,08) e da holandesa Maayke Tjin-A-Lim (8,11).

800 metros (feminino), baterias – Etíope Habitam Alemu se coloca na frente de todos (2: 01.12), ele derrotou a australiana Catriona Bisset (2: 01.24) e a ugandense Halima Nakai (2: 01.47) na terceira rodada. Também superou a jamaicana Natoya Jules (2:01.65), a etíope Frioni Hailu (2:01.70) e a canadense Lindsey Butterworth (2:01.99). A britânica Kelly Hodgkinson não saiuum dos meus favoritos de véspera. Elena Bello é 5ª na primeira bateria (2:02.35) e é deletado.

1500 metros (homens), baterias – Grande atuação de Pietro ArisAquele que interpretou sua bateria da melhor maneira possível e com grande obstinação Fila na fila etíope Citado por Samuel Tefera Em um final pessoal formidável. O azul alcançou uma excelente pontuação de 3:37.31, apenas dois anos abaixo do recorde italiano Assinado há algumas semanas por Osama Mayslak, e ele fez isso Bilhetes divididos para a final de amanhã. brisa amsilek Ele termina sua bateria em sétimo lugar (3:55.51) e o elimina. O melhor tempo de volta é apenas o tempo de Tefera na frente de Ares, seguido do português Isaac Nader (3:37.60), do queniano Abd Kipsang (3:37.67), do etíope Tedesi Lemy (3:38.25) e do aguardado norueguês Jakob Ingbrigtsen ( 3:38.42), o favorito. Tenho esta véspera.

EPTATHLON – Simone Emer da Suíça Trabalhando em canadense Damien Warner Na véspera da última corrida. O suíço saltou 5,10 metros com a pole e voou para 5.634 pontos, 23 pontos à frente do campeão olímpico do decatlo. Tudo estará localizado a uma altitude de 1000 metros. A australiana Ashley Moloney vem em terceiro (5.504).

