Settebello responde na final – OA Sport

04.07 Obrigado por nos seguir e nos vemos em nossa próxima transmissão ao vivo!

04.05 A Itália deve torcer pelos EUA contra a Grécia pela conquista do primeiro lugar do grupo. Porém, em caso de empate ou vitória dos helenistas, será a segunda.

O retorno da Itália e da Hungria terminou em 5 a 5, no azul na final.

0,06 Bodegas perde a bola da vitória no último segundo.

1,10 ′ Gooooooooooooooooooooooooooooooool, Di Fulvio empatou placar, Itália x Hungria 5-5.

2, Time Out Itália.

3 ′ cruzamento de Fulvio, o azarado azul.

4.27 Prazo para a Hungria.

5,18 ′ filmado por De Fulvio.

6,20 ′ Cruz das Crianças.

7 ‘Gooooooooooooooool, Viglioli com excelente remate, Itália x Hungria 4-5.

8 ′ começa o último quarto entre a Itália e a Hungria 3-5.

Fim do terceiro trimestre, Itália x Hungria 3-5.

0,03 ′ Rede Angyal Beneficiando-se do Homem Extra, Itália-Hungria 3-5.

1, Del Longo ainda salvou um lance galáctico.

2.05 Del Lungo ainda salvou Settebello.

3.54 Del Lungo rejeita um tiro longo.

4.57 ′ Pênalti de reteeeeeeee de Figlioli, Itália – Hungria 3-4.

5 ′ uma combinação complicada para Settebello.

6, Time Out Itália.

7, Di Fulvio Post, Itália que não aproveita o homem extra.

8 Começa o terceiro trimestre!

E o segundo tempo termina, Itália e Hungria 2-4.

1,30 ‘Triplo Varga com superioridade numérica, Itália x Hungria 2-4.

2 ‘Time Out Hungria.

3 ′ Hungria, que conseguiu defender com uma dupla tentativa italiana.

4.30 Atravesse o Longo.

5.53 ′ Varga ainda coloca na rede com um chute poderoso, Itália x Hungria 2-3.

7 ′ Gooooooooooooool de Aicardiiiiiiii esmagamento por dentro não dá ao goleiro uma chance, Itália x Hungria 2-2.

8 começa o segundo trimestre!

Terminou o primeiro trimestre, Itália x Hungria 1-2.

1,38 Varga marca com um chute de fora, Itália e Hungria 1-2.

2 ′ arrancou de Di Fulvio, Settebello que não aproveita o cara a mais.

2’40 A superioridade numérica não foi explorada pela Hungria.

3 ′ Del Lungo manda um chute forte de fora para o escanteio.

4’31 İçnik com um esplêndido gol empatou o placar imediatamente, Itália x Hungria 1-1.

5 ′ Gol de Jansek para Hungria, Itália e Hungria 0-1.

5,35 Grande defesa de Del Lungo.

6.46 Alto epílogo de Velotto.

7 ′ Itália que começa com uma pressão muito alta.

8 ′ O jogo começa!

02.55 National Anthem está tocando, começaremos em breve!

02.50 Faltam apenas dez minutos para o jogo!

02h45 No último jogo contra o Japão, a Itália teve que enfrentar uma pressão sufocante dos japoneses que, no entanto, nunca preocuparam Settebello.

02.40 Uma partida muito importante que poderia merecer a cabeça do grupo.

02.35 Olá e bem-vindos à transmissão ao vivo do animal aquático para homens da Itália e da Hungria.

Bem-vindo ao stream de texto ao vivo da partida de pólo aquático masculino entre Itália e Hungria nas Olimpíadas de Tóquio, Sitbelo contra a forte seleção húngara para disputar o primeiro lugar no grupo.

Depois de uma bela vitória sobre os Estados Unidos e do domínio do Japão, o Citibelo encontrou a Hungria a caminho do primeiro lugar do grupo na partida que se seguiu.

Lembramos também a primeira vitória sobre a África do Sul e o empate de 6 a 6 com a Grécia.

Aqui estão as equipes Citibelo: Matteo Icardi (Exército / Pro Rico), Michael Bodegas (Natasio Athletic Barceloneta), Marco del Longo (Exército / Ann Brescia), Francesco Di Fulvio (Exército / Pro Rico), Vincenzo Dolce (Brescia), Gonzalo Oscar Echenique (Pro Recco), Niccolò Figari (Pro Recco), Pietro Figlioli (Pro Recco), Stefano Luongo (Pro Recco), Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo), Nicholas Presciutti (Exército / Pro Recco), Vincenzo Renzuto Iodice (AN) ), Alessandro Filotto (Exército / Pro Recco).

OA Sport traz para você a partida de pólo aquático masculino entre Itália e Hungria nas Olimpíadas de Tóquio: notícias em tempo real e atualizações constantes. Começa às 03:00. Divirta-se!

