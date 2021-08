Gianmarco Tampere não pegou, o que se passa sob a bandeira com a portuguesa Mamona! – Atmosfera

Gianmarco Tampere com Marcel Jacobs é o homem do dia, e a medalha de ouro no salto em altura das Olimpíadas de Tóquio o recompensa por cinco anos de sofrimento e sacrifício após a dramática lesão que o expulsou das Olimpíadas do Rio.

A alegria do salto azul após o curto encontro com o atleta do Catar, Mutaz Issa Barshim, que conquistou a medalha de ouro para os dois, foi imparável.

O grito é tão irreprimível quanto a alegria, assim como o choro e os joelhos nas arquibancadas onde estão as emissoras de entrevista, ao telefone com sua namorada – futura esposa – Kiara. E logo em seguida, como o êxtase, é impossível recuar, mesmo quando ele responde ao chamado de parabéns do primeiro-ministro Mario Draghi. Um turbilhão de sentimentos, é realmente difícil colocar um pedido no meio dele. “Eu não estava na pele, não entendia o que estava acontecendo, estava chorando e rindo, estava em êxtase – diz Gianmarco aka Gimbo – foi um dia que a Itália deveria se lembrar para sempre, fizemos história. Quando percebi o que era me sentia indescritível. “É um sonho que estou dentro há tantos anos. Não posso acreditar, passei por tantas dificuldades. Depois de sofrer uma lesão terrível, posso finalmente dizer que valeu a pena . Vencemos as Olimpíadas. “

“Eu estava com o elenco no palco e nunca o joguei fora porque significava tudo. No dia seguinte à lesão, passei uma semana chorando, pensando que tudo tinha acabado. Então decidi tentar de novo,” Road to Tóquio 2020 “escrito no gesso de Kiara E aqui está”, explica Tampere, que celebrou todas as festividades do estádio com um “fetiche” de gesso, que foi a princípio um símbolo de drama e depois amuleto da sorte olímpica.

Muitos então notaram como na sua euforia após o salto de 2,37 metros, um metro medalha de ouro, ele irrompeu num abraço apaixonado da portuguesa Patricia Mamona, de físico agitado, que acabava de ganhar uma prata no salto triplo feminino. . Envolvidos nas bandeiras portuguesa e italiana, os dois se abraçaram por muito tempo, e as fotos do encontro se espalharam imediatamente.