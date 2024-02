Rugby, Portugal assume a liderança do ranking mundial. Fiji está nas quartas de final, mas desaba na classificação

A fase de grupos da Copa do Mundo de Rúgbi de 2023 foi concluída e, portanto, as quartas de final foram definidas. Com a Itália eliminada, França, Nova Zelândia, Irlanda, África do Sul, País de Gales, Fiji, Inglaterra e Argentina se classificaram para as eliminatórias. Mas o fim-de-semana passado trouxe verdadeiras emoções e, certamente, a vitória de Portugal sobre Fiji foi um dos resultados mais inesperados do ano. Um sucesso que também abala o ranking mundial.

O pódio não se alterou, com Irlanda, França e África do Sul a manterem as três primeiras posiçõesCom os pontos de classificação permanecendo inalterados. A situação é idêntica atrás deles, com Nova Zelândia, Escócia e Inglaterra ocupam as posições quatro a seis. Ele foi confirmado em sétimo lugar País de GalesEnquanto atrás deles tudo muda. Fiji entra em colapso, perdendo 4 pontos e três lugares, com a Argentina avançando para o oitavo lugar ao derrotar o Japão, seguida pela Austrália à frente de Fiji. Irônico se pensarmos que Fiji eliminou os Wallabies da Copa do Mundo.

Apesar da pesada derrota para a França, a classificação da Itália não mudou, décima primeiraEnquanto algo está se movendo atrás dele. o Japão perde muitos pontos, mas permanece na décima segunda colocação. Portugal avança três lugares com +4 pontos Supera assim a Geórgia, 14º, e Samoa.

Classificação Mundial de Rugby em 9 de outubro de 2023

1 Irlanda 93,79

2 França 90,59

3 África do Sul 89,70

4 Nova Zelândia 87,69

5 Escócia 83,43

6 Inglaterra 83,24

7 País de Gales 83,17

8 Argentina 80,55

9 Austrália 77,48

10 Fiji 77,16

11 Itália 75,93

12 Japão 74,27

13Portugal 72,78

14 Geórgia 72,68

15 Samoa 72,33

16Tonga 71,57

17 Uruguai 67,39

18 Estados Unidos 66,22 – ausente da Copa do Mundo –

19 Espanha 64,05 – ausente da Copa do Mundo –

20 Romênia 63,28

21 Namíbia 60,56

22 Chile 60,49

