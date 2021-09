Dianese adotado, Fabrizio Picarita, recebe prestigioso prêmio em Roma

Diano Marina. Prestigiado Prêmio Manlio Scopigno e Felice Pulici 2020/2021, no passado dia 20 de setembro no Salão de Honra do CONI em Roma, posto à disposição pelo Presidente Giovanni Malaghi.

Apresentado pelo Presidente da ASD Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti, junto com o Presidente Honorário da Scopigno Cup, Gianni Letta, o jornalista da RAI Sport Lucio Michieli e a jornalista Elisa Miucci, os ilustres vencedores são Giovanni Malaghi e Gianni Letta (Prêmio Especial) Manlio Scopigno e Felice Pulici); Dino Zoff (Prêmio Manlio Scopinio e Phyllis Polisi pelo conjunto de sua obra); Bruno Giordano e Angelo Peruzzi (Prêmio Felis Polisi pelo conjunto de sua obra); Pepe Reina, goleiro da Lazio (Prêmio Polici de melhor goleiro da Série A); Sr. Fabrizio Castori, técnico do Salernitana (Prêmio Scopino de Melhor Técnico da Segunda Divisão); Atual goleiro do Panathinaikos, Alberto Brignoli (Prêmio Bolici de melhor goleiro da Série B); Roberto Samadin, Diretor do Setor Juvenil do Inter (Prêmio de Melhor Diretor); Carolina Mora (Melhor Treinadora de Futebol Feminino da Segunda Divisão).

Por fim, como melhor treinador do setor juvenil, o Gênova, o adotado por Dianez por muitos anos, foi agraciado com o Prêmio Manlio Skobinho. Fabrizio Beccarita, Stream Sr Da Primavera Della Spall; Durante muito tempo foi um importante e respeitado treinador italiano com a licença UEFA Pro, muito conhecido em Diano Bay Marina por ter gerido durante muito tempo uma famosa livraria no centro da cidade.

Depois de abandonar o papel de livreiro para se dedicar em tempo integral ao treinador de futebol, ele perseguiu um projeto juvenil para o internacional Milan (China, Camboja, Irã, Colômbia, Cuba e Eslováquia), e em 2011 foi nomeado vice-diretor por Paulo Di Canio. Swindon Town, na Inglaterra, que se tornará o ano de 2013 Diretor assistente Sunderland. No início de 2015, mudou-se para Portugal para o clube da segunda divisão Olhanense como co-treinador.

Mais tarde, ele teve uma experiência tão importante como holofote Nas categorias de base da International Football Association (FIGC) e em 2017 mudou-se para os finlandeses no Inter Turku, primeiro como treinador adjunto e depois como treinador principal, vencendo a Taça da Finlândia em 2018. Imediatamente após esta vitória, regressou à Itália para Roma, onde liderou a equipe por três anos menores de 17E quem conquistou o título nacional na última temporada de 2020-21.

Esta prestigiosa homenagem vem premiar uma carreira impressionante que foi acolhida com grande entusiasmo por amigos e parentes que residem em nossas terras: mais uma Ligúria de sucesso com o nome de nossa região na Itália e no mundo!