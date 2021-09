Flexível, organizado, com muitas alternativas: sonhos de Nápoles | Notícia

A vitória clara em Udine aumenta as ambições da única equipe de Spalletti com pontos totais

quatro partidas, 12 pontos: o único time Notas completas. 10 gols marcados por 9 marcadores diferentes. Em seguida, haverá também uma viagem à Liga Europa com uma recuperação fantástica na Inglaterra. Há o suficiente para colocá-lo Nápoles Na piscina, de momento, existem equipas muito limitadas que podem aspirar ao objectivo mais elevado neste estranho torneio. Certeza, depois de Udine, é que Spalletti Ele conseguiu montar um grupo altamente organizado com uma equipe de alto nível que pode suportar, sem muitas interrupções, um rodízio em todas as áreas do campo.

Em Friuli no banco estavam Zelensky, Manolas, Lozano, Unas e Petajna, para não falar de Demi e Lubotka ainda nas boxes. Spalletti, desta vez, escolhe 4-3-3 e coloca Fabian Ruiz à frente da defesa e todos gostariam de poder gerir tais contingências, visto que o espanhol é um dos campeões desta noite. Além de ditar os tempos de uma forma mais do que crível, ele entra nas ações de dois alvos e assume a posição com uma inferência externa. Dois mezzali, Elmas e Anguisa, são colocados no trocarte permitindo que Insigne permaneça aberto. Uma escolha que parece providência se você ver o ato da primeira meta. Na defesa, Rahmani prova que pode ser mais do que uma alternativa ao defesa-central. Dois gols em particular vêm da defesa central, graças aos seus vários esquemas de bola parada. Outra arma da equipe é capaz de mudar o plano dependendo dos adversários e das fases da partida.

O Napoli pode se beneficiar com avanços no exterior (Politano e o estreante Lozano foram dois outros grandes campeões da noite), uma busca por profundidade no ritmo de Osimhen, trocas acirradas nos bastões quando o Insigne se concentra e as conclusões de fora e as entradas de seus meio-campistas. Spalletti em seu playbook tem dois sistemas de jogo intercambiáveis ​​(4-2-3-1 e 4-3-3), bem como a capacidade de tornar sua unidade flexível mudando para a construção baixa em 3 quando o oponente pressiona os Azzurri. para adaptar. Talvez nenhuma equipe, no momento, tenha o número de variantes, homens e jogos, do Team Spalletti. Resumindo, o gol do tricolor é apenas um sonho.