Udinese – Napoli 0-4, a Azzurri sozinha no topo da classificação – esportes – futebol

Udine, 20 de setembro de 2021 – Eu também 4: O Nápoles Não para mais e também me oprimeUdinesepropagado por redes Osimene NS Rehman No primeiro semestre ah Coulibaly NS Lozano em recuperação. Os sucessos do Azure na liga ficaram assim 4 seu 4, assim como as redes noturnas Dacia Arena: lista perfeita para show de banda Spalletti Sozinho no topo da classificação para um resultado totalmente parcial, mas na linha de partida da temporada é muito difícil prever.

Udinese – Napoli, 0-4, recupera ao vivo

primeira metade

o Nápoles Ele começa silenciosamente e empresta seu lado nos primeiros ataques.Udinese, ma al 13 ‘ distintivo Quebra o atraso com o tiro clássico: Silvestri Ele está atento e recusa. Com efeito, o capitão era uma espécie de ensaio, porque às 24 horas era o vestido que ditava a vantagem dos azzurri, ainda que a torneira a zero metros fosse crucial. Osimene: Bonito e essencial para a ocasião

Lance de costas Mario roy. Aos 31 ‘, os hóspedes podem dobrar Fabian Ruiz, que gira a mão esquerda de uma distância que bate a trave à direita do guarda da casa. o 0-2 No ar e em até 35 minutos, ao desenvolver um esquema de chute livre, a bola passa distintivo uma Fabian antes de chegar Coulibalyquem se concentra na pressa Rehman.

a outra metade

Depois de dar a assistência, ele está aos 52 minutos Coulibaly Para escrever seu nome na lista de artilheiros: mais uma vez o esquema de bola parada foi crucial, com politano NS distintivo Este diálogo, passa o campo A Fabian Ruiz, que então armou os senegaleses com duas bombas. Após 10 voltas das mãos Zambo Anguissa Ele pode concluir o saque com uma cabeçada sem corte que desta vez encontra sua grande repercussão Silvestri, enquanto aos 68 ‘para tentar Osimene Com a esquerda para cruzar: a bola acaba respirando. Em 70 ângulos apresentados como heróis: Rehman Fique de pé, mas Silvestri Ele é salvo antes de se repetir logo após o hit Mario roy. Aos 84 ‘Há glória também para aqueles que entraram recentemente Lozano, que negocia com o defesa português e tem direito a virar, assina um póquer que nem dá certo posito Conseguiu relaxar desde então Ospina Ele se deita e diz não. Na verdade, em plena recuperação ainda Nápoles Para abordar outra rede com Unas: A rede que não alcança, enquanto o resto, que é a quarta vitória em mais corridas e no topo da classificação sozinho, é determinado pelo prazo na súmula.

placar

Udinese (3-5-2): silvestri; Bekau, Neutnek, Samir; Molina (41 ‘st Soppy), Arslan (27’ st Samardzic), Walace, Pereyra (19 ‘st Makengo), Stryger Larsen (27’ st Zeegelar); Bussetto, Deulofeu (19 Peto). (20 Padelli, 66 Piana, 2 Perez, 8 Gagallo, 45 Forestieri, 69 Yanese, 87 de Mayo). Treinador: Guti.

Nápoles (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rahmani, Coulibaly, Mario Roy (31 ‘Zanoli Street); Ruiz (36 ‘st Ounas), Anguise, Elmas; Politano (27 ‘Rua Lozano), Ussimine (36’ Rua Betania), Ensen (27 ‘St. Zelensky). (1 Merritt, 2 Malcuit, 5 Juan Jesus, 44 Manolas) Todos: Spalletti.

Árbitro: Manganiello de Pinerolo.

Redes: no ponto 24 ‘Osimhen, 34’ Rrahmani; Em 6 Coulibaly Street 40 Lozano. Cantos: 5 a 2 para Nápoles. Tempo de lesão: 1 ‘e 3’. Reservado: Samir, Molina e Mario Roy por interpretar um vilão. Espectadores: 11484.

