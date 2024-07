Portugal, Pepe chora e CR7 consola: “Um abraço significa muito”

Ao final da derrota nos pênaltis para a França e saída da Euro 2024 nas quartas de final, em Portugal, fotos Pimenta Com lágrimas, consolo Cristiano Ronaldo Depois de um desempenho luxuoso que não foi suficiente, ele se espalhou pela web e além. Ao final da partida, o zagueiro de 41 anos falou sobre o assunto da seguinte forma: TV esportiva“Dói perder assim. É difícil encontrar palavras para descrever o que fizemos. Merecíamos outro resultado, mas o futebol é assim.

Há quatro dias estávamos felizes com os pênaltis e agora estamos tristes. Fomos inteligentes ao jogar como o treinador nos pediu, mas o futebol é assim. Fizemos duas partidas com a Eslovênia e a República Tcheca, que jogam com chute rasteiro, e foi difícil enfrentar essas duas seleções. Tentamos dar espaço e insistimos. Hoje o ritmo de jogo poderia ter sido diferente, mais aberto, tal como a Turquia queria jogar abertamente contra nós neste torneio.

O último abraço com Cristiano Ronaldo? Significa muito… Não é o momento porque é muito doloroso e aí teremos a oportunidade de conversar sobre isso. “Terei tempo para falar sobre o meu futuro. Temos que enfrentar esta grande dor. Tivemos a capacidade de superar este teste e agora temos que levantar a cabeça novamente.”