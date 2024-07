Inter e Martinez oficialmente: “Paixão e orgulho, sou um goleiro corajoso”

A coincidência dos dois processos não é uma coincidência. Josep Martinez foi anunciado como novo jogador do Inter. Enquanto isso, o empréstimo de Filip Stankovic ao Venezia foi encerrado. Depois de uma temporada como titular na Sampdoria, na Série B, Martinez assinou contrato até 2029 e foi comprado do Gênova por 13 milhões de euros. bônus. “Estou muito entusiasmado, é uma honra estar aqui num clube como este. Mal posso esperar para começar”, foram as suas primeiras palavras na entrevista realizada na sede. “Estou convencido de que estou pronto para dar um grande salto de qualidade. Agora estou no melhor clube da Itália e a minha mentalidade é dar o meu melhor e tentar tornar a história do Inter ainda maior. , acredito que seja o país mais parecido com a Espanha, e sei o que estou nele, é um torneio muito competitivo: para voltar a conquistar o título da Liga Italiana, que é o primeiro objetivo, temos que manter o nível que mostrou no ano passado.

Origens – O guarda-redes relembrou então alguns momentos do passado, descrevendo a sua formação futebolística. “Comecei a jogar aos cinco anos com meu pai que era goleiro, embora ele não fosse atleta profissional comecei no time da minha cidade e depois por volta dos 16 mudei para o Barcelona. ter a oportunidade de me desenvolver.” Nas melhores escolas de goleiros: estive na Espanha, na Alemanha e agora na Itália, e acho que isso me ajudou muito a evoluir na função que desempenham. maneira possível, vesti as camisas do Barcelona, ​​​​Las Palmas, Leipzig e Gênova: tive a honra de jogar em times que permitiram “Quero sempre ser o herói da história, pois a bola moldou minha personalidade e eu defino. me considero um goleiro corajoso.” READ Cole Palmer, a marca de Guardiola e os conselhos de De Bruyne e Foden