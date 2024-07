Campeonato Europeu de Parapentatlo, Rajni e Mincoboni são campeões de Pesaro em Portugal

Pesaro, 9 de julho de 2024 – Cidade Pizarro Protagonista do Campeonato Europeu Parapentatlo para Madeiraem Portugal. Esta é a primeira vez na história que A. Delegação italiana Participe de um Evento internacional Dedicado a esta disciplina. No fim de semana foram eles que subiram ao palco Dois atletas: 15 anos Alessandro Ragni E 56 anos Annamaria (Chica) Mencuboni.

Vitórias

Um fim de semana de sucesso para Lo Esportes Paraolímpicos Italianosgraças a dois atletas do Pizarro Quem ganhou algumas corridas do Campeonato Europeu Operação biatlo-triatlo-laser. A delegação italiana foi representada pelo jovem de 15 anos Alessandro Ragni Acompanhado por um guia esportivo Alex Torcásio Ele tem 56 anos Annamaria Mincobone Com o atleta líder Nicola SusiEu participei de competições Operando a vértebra com laser E Paratriatleta Numa ilha Madeira. Junto com os atletas também o Conselheiro Federal Adriana Fabri (Diretor da Parapentatlon) Treinador Técnico Michelle Totaro E Patela Filomena (Oficial de Ligação do Parapentatlo da Região de Marche).

Muito jovens Aranhas Ele ganhou um prêmio primeiro lugar Tanto nas corridas Pará Laser Race U17Que consiste em quatro voltas de corrida numa distância total de 300 metros, alternadas com tiros com pistola laser a uma distância de 3 metros, ambas em… Triatlo menores de 17 anosO que acrescenta a natação às provas de corrida e tiro.

para Mincoboneem vez de, segundo Coloque em Para Laser Run Master Atrás dos britânicos Harriet Dunne.

“Um momento de muito orgulho para o sindicato e para a nação.”

“Uma experiência além Pontuação matemáticaO que representa um passo muito importante no projeto de parapentatlo que lançou Federação Italiana de Pentatlo Moderno Há apenas um ano. – anunciou o Chanceler Federal Adriana FaberI – Por isso gostaria de expressar minha profunda gratidão a F e outros Comitê Paraolímpico Italiano para Uma oportunidade extraordinária concedido aos nossos atletas cegos, Eu sou Maria E AlexandreE para todos nós da delegação. Foi um momento emocionante para todos nós, como Pentagrama O Moderno não teve setor paralímpico até hoje.

Ele acrescentou: “Gostaria também de agradecer às federações esportivas Leão Futura PM E Leão VeloSport Concluiu sua palestra treinando os atletas e seus mentores com total empenho, o que contribuiu para o grande sucesso. como Gerente italiano Tenho muito orgulho do resultado alcançado graças ao trabalho árduo de todos os colaboradores. É um momento de muito orgulho para a União E para uma cidade PizarroDele vêm os atletas, mentores e técnico Michel Totaro. Obrigado mais uma vez a todos que tornou-se possível Este é um resultado excepcional. Vamos continuar assim.”

“Eu o parabenizo Eu sou Maria E Alexandreem Ótimo fim de semana Para a pentatônica moderna italiana – declarou o presidente Federação Italiana de Pentatlo Moderno Fabrício Bittner – Você foi ótimo, deu um passo importante para conhecer Quem é disciplina. Vocês foram os porta-estandartes desta abertura, espero A união continuará Seguir em frente até que o reconhecimento total deste esporte esteja Plano internacional“.