“Juventus, há um clima de descontentamento”: aviso da Juventus | Exclusivo

Juventus no início da nova temporada entre ambições, mas também muitas incógnitas: um olhar para o futuro na balança para muitos dos jogadores Bianconeri

Há um certo entusiasmo dos torcedores de Turim pelo início da temporada dos Bianconeri. lá Juve Bem-vindo Thiago Motta Hoje, vamos entrar num novo ciclo que, esperamos, será repleto de satisfação imediata em todas as frentes. Porém, também é verdade que certamente não faltam incógnitas para uma equipe que precisa ter um bom desempenho, mas que estará sujeita a muitas mudanças.

cristão Giuntoli Ele faz de tudo para mudar o rosto da velha, pois muitas operações futuras já foram concluídas e outras estão planejadas. A desvantagem está relacionada com a potencial saída de muitos grandes nomes do ciclo anterior e com a incerteza que também preocupa outros. Uma espécie de cenário que falamos no canal Calciomercato.it no YouTube no encontro com ‘Ti Amo Calciomercato’ com o jornalista Mirko Nicolino– Comentarista da Rádio Bianconera.

Nicolino começou por explicar como a equipa técnica também partilha das muitas expectativas em relação ao ambiente. Na verdade, afirma-se que “Thiago Motta está muito entusiasmado e quer lutar imediatamente pelo título com a Juventus”. Mas tenha cuidado, como dissemos, com as muitas situações que estão em jogo. E acrescentou: “Ninguém está seguro neste momento na Juventus – e acrescentou – há situações em que se percebe certo descontentamento, por exemplo em relação… Rogani. Muitos atores têm propostas importantes, sobretudo Manchar E Hoisin“.

Juventus, cuidado com Bremer: ainda não acabou

Passamos para a frente dos grandes nomes e também há avaliações importantes a serem feitas. Nicolino, por exemplo, volta para Gleason Bremersobre o qual muito se falou no fim de semana após sua entrevista nos bastidores da conferência Copa América.

Sobre o zagueiro brasileiro, Nicolino explicou: “Temos que ter cuidado com o Bremer, mesmo que haja um aperto de mão antes da Copa América para continuarmos juntos”. sopa Rabiot:”Ele realmente não queria tomar uma decisão antes do final do Campeonato Europeu e a Juventus estava plenamente ciente disso.”