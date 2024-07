Saída de Portugal e Alemanha – Portugal News

Grandes nomes como Portugal e Alemanha foram eliminados, enquanto a fantástica campanha da Suíça e da Turquia chegou ao fim.

Espanha 2-1 Alemanha

A Alemanha despediu-se de Toni Kroos após a sua saída dramática graças a um cabeceamento de Mikel Merino, que levou os espanhóis às meias-finais, depois de golos de Dani Olmo e Florian Wirtz terem levado o jogo para prolongamento.

Portugal 0-0 França (França vence por 3-5 nos pênaltis)

Portugal e França disputaram um dos jogos mais aborrecidos do torneio, com ambas as equipas a não conseguirem dar aos seus craques a oportunidade de fazerem a diferença. A partida foi para os pênaltis, onde o pênalti falhado por João Félix foi o decisivo.

Inglaterra 1-1 Suíça (Inglaterra vence por 5-3 nos pênaltis)

O gol deslumbrante de Bukayo Saka anulou o gol inaugural de Brielle Embolo, levando a partida para a prorrogação. Ambas as equipes não conseguiram se vencer, levando à disputa de pênaltis em outra partida. Jordan Pickford defendeu um pênalti de Manuel Akanji para dar a vitória aos homens de Gareth Southgate.

Holanda 2-1 Turquia

Samet Akydin deu à Turquia uma vantagem impressionante em Berlim contra a Holanda, mas foi a qualidade dos holandeses que brilhou quando Stefan De Vrij cabeceou após cruzamento de Memphis Depay, antes de um autogolo de Mert Mulder de Ronald Koeman os ter levado às meias-finais. Inglaterra.