Udinese Napoli AO VIVO: atualizações ao vivo

Udinese Nápoles

Udinese Napoli – Live Udinese Napoli Serie A. Queridos leitores Futebol em Nápoles 24Boa noite seja bem vindo texto ao vivo Udinese–Nápoles, uma partida válida para o campeonato liga. Calendário napolitanoAqui estão as atualizações para o quarto dia do torneio. A partida entre Gitti e Udinese, que recebe o Spalletti, do Napoli, foi disputada na Dacia Arena para fechar a partida. O quarto dia da primeira divisão. É jogado às 20:45 entre Udinese Napoli Live.

Udinese Nápoles | diretamente

19,30 – A escalação oficial da Udinese Napoli:

Udinese (3-5-2) : Silvestri. Bekau, Neutnek, Samir; Molina, Pereira; Wallace, Arslan, Streiger; Larsen; Deulofeu, Busetto. Disponível: Badelli, Piana, Perez, Ziglar, Makingo, Gagalo, Beto, Samardzic, Forestieri, Inezy, Di Maio, Subi

: Silvestri. Bekau, Neutnek, Samir; Molina, Pereira; Wallace, Arslan, Streiger; Larsen; Deulofeu, Busetto. Disponível: Badelli, Piana, Perez, Ziglar, Makingo, Gagalo, Beto, Samardzic, Forestieri, Inezy, Di Maio, Subi Nápoles (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rahmani, Coulibaly, Mario Roy; Angústia, Fabian; Elmas, Politano, Osimene, Ensen. Disponível: Merritt, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Zanoli, Zielinski, Lozano, Unas, Petagna.

19h00 – Espera-se que as equipes apareçam na Dacia Arena

Escalações possíveis Udinese – Napoli

Udinese Nápoles

Udinese Napoli ao vivo no Calcio Napoli 24

para tudo relacionado a antes da partida, O Destaques E entrevistas com os campeões, você pode acompanhar a ação no Calcio Napoli 24. Su Futebol Napoli 24 TVcanal 296 da terra digital Campania Todas as atualizações no único canal de TV dedicado ao futebol Napoli.