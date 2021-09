A Seleção Nacional de Ginástica Aeróbica venceu o Campeonato Europeu, comandado por Santuccio de Palermo

Após mais de 30 anos de competições internacionais, A Itália vence o Campeonato Europeu pela primeira vez, que aconteceu no fim de semana passado em Pesaro. Esta também é uma vitória histórica na Sicília. Na verdade, ele faz parte da equipe Silvia Santuccio, 21, de Palermo.

A atleta integra a equipa italiana de ginástica aeróbica desde 2018 (a primeira siciliana e apenas uma a fazer parte) e já participou em dois campeonatos mundiais (2018 em Guimarães, Portugal 4º na classificação por equipas e 7º na Aerodance; 2021 em 4º na classificação coletiva Azerbaijão e quinto lugar na aviação) e dois europeus (2019 no Azerbaijão com quarto lugar e em 2021 na classificação da equipe Pesaro primeiro e quarto na aviação) com a primeira seleção nacional.

Santuccio também já participou de algumas Copas do Mundo e se classificou com a classe AeroDance para os futuros Jogos Mundiais de Birmingham (EUA) em 2022, a maior competição global equivalente aos Jogos Olímpicos.

Silvia Santuccio, que treina na ASD Gymtech em Villabate, conquistou o título de Campeã Regional Individual Feminina várias vezes consecutivas (Júnior e Sênior). O atleta participou diversas vezes de campeonatos nacionais e campeonatos nacionais absolutos onde apenas os 12 melhores atletas da Itália foram incluídos, alcançando o quinto lugar como recorde pessoal.

